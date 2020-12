The Mandalorian : Dave Filoni fait une révélation par rapport à Rebels

"The Mandalorian" a frappé très fort cette semaine avec l'arrivée d'un personnage que les fans de Star Wars adorent. La série en a profité pour créer une connexion avec "Star Wars Rebels". Dave Filoni en dit plus sur comment les deux histoires se positionnent sur la timeline.

The Mandalorian : la série Star Wars devient très intéressante

Depuis que le nom d'Ashoka Tano a été lâché au détour de l'épisode 3 de la saison 2, tout le monde attendait avec impatience qu'elle entre en scène dans The Mandalorian. Nous n'avons pas été déçus lors de la diffusion de l'épisode 5, quand dans une magnifique scène d'introduction, l'ancienne Jedi a dégainé ses deux sabres blancs pour s'introduire avec caractère. Lors de sa rencontre avec le héros, elle a été essentielle pour qu'on en apprenne plus sur Baby Yoda - appelez-le Grogu désormais. Mais, hélas, elle n'a pas accepté de prendre l'Enfant sous sa protection.

Mando repart de son côté, avec l'espoir de rencontrer un autre Jedi qui pourra lui venir en aide. Quant à Ahsoka, elle a vraisemblablement un autre objectif : trouver le Grand Amiral Thrawn. Nous ne savons pas exactement pourquoi, même si nous sommes déjà au courant de leur opposition dans la série Star Wars Rebels. L'épisode 5 a été signé avec brio par Dave Filoni, grand artisan du développement des programmes animés. Il n'y avait pas mieux placé que lui pour mettre en scène Ahsoka.

Dave Filoni lâche une étonnante hypothèse

Lors d'une interview chez Vanity Fair, Dave Filoni a évoqué le positionnement de The Mandalorian dans la timeline générale. Et on apprend qu'il est possible que la série live Disney+ se passe avant l'épilogue de Star Wars Rebels ! Il insiste bien en disant que c'est "possible" et ne confirme jamais rien.

Il faut évidemment connaître Rebels pour comprendre de quoi il en retourne. La fin de cette série animée a vu son héros, le Jedi Ezra, se débarrasser du Grand Amiral Thrawn en l'emportant dans l'Hyperespace avec lui. Ils ont disparu ensemble et personne ne sait où ils ont atterri. Dans l'épilogue, Ahsoka et Sabine (une Mandalorienne) décident de partir à la recherche d'Ezra. On ne sait pas, à ce moment, si elles disposent des informations sur leur possible destination. L'épilogue ne se déroule pas directement après la fin de la série mais plusieurs années après, laissant ainsi un espace libre dans lequel The Mandalorian peut hypothétiquement se glisser.

Star Wars Rebels ©Disney XD

Si la narration de la série Disney+ se passe avant l'épilogue, cela voudrait dire qu'Ahsoka a découvert que Thrawn était toujours en vie et qu'elle le cherche pour avoir des informations sur Ezra. On découvrirait alors comment elle a obtenu des informations sur le Jedi avant le départ en compagnie de Sabine. Dans le fond, ça se tient. Rebels se passe avant Un nouvel espoir et The Mandalorian après Le Retour du Jedi mais aucune indication temporelle précise ne dit quand l'épilogue se passe.

Dans le cas où The Mandalorian se situe après l'épilogue, alors la donne est quasiment la même. Ahsoka a également retrouvé la trace de Thrawn et le piste pour le vaincre ou obtenir des indices sur la localisation d'Ezra. À moins qu'elle veuille se venger de la mort de son ami ? Quoi qu'il en soit, c'est quasiment assuré que nous verrons prochainement le Grand Amiral car son évocation aurait du sens que si une apparition intervient ensuite. Le contraire exposerait les fans à une douloureuse déconvenue. On peut même rêver d'une apparition d'Ezra dans The Mandalorian en étant, par exemple, celui qui va ressentir la Force de Grogu - nous émettions cette hypothèse dans un article. L'événement serait accueilli avec enthousiasme de la part des fans compte tenu de la popularité de Rebels.

Il y a là une formidable occasion de prolonger la série animée alors qu'on n'en attendait pas autant de la part de The Mandalorian à son lancement. Dave Filoni jette le doute et tout reste possible. La suite sera essentielle pour que l'on comprenne comment tout s'imbrique.