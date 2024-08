Ambiance Steven Spielberg pour la prochaine série Star Wars avec Jude Law

La prochaine série "Star Wars : Skeleton Crew" se dévoile avec une première bande-annonce. Le show proposé par Disney+ mettra en scène un groupe d'enfants, tandis que Jude Law y incarnera un maître Jedi.

Skeleton Crew : ce qu'il faut savoir sur la prochaine série Star Wars

Alors qu'on attend toujours de retrouver l'univers de Star Wars au cinéma, sur le petit écran, les séries de Disney+ se multiplient. Depuis The Mandalorian (2019), plusieurs shows ont vu le jour pour des résultats variés. Après Le Livre de Boba Fett (2021-2022), Obi-Wan Kenobi (2022), Andor (2022) et Ahsoka (2023), la dernière série live action en date se nomme The Acolyte. Celle-ci a été diffusée cet été avec un final mis en ligne le 17 juillet dernier. Un programme qui a amené un peu de nouveauté en se déroulant bien avant la première trilogie Star Wars. Mais alors qu'on espère une saison 2 du show créé par Leslye Headland, un nouveau programme est déjà en vue.

Titré Skeleton Crew, cette prochaine série Star Wars va suivre cette fois un groupe d'enfants, une dizaine d'années après la bataille de Yavin (Star Wars épisode 4). Après avoir découvert un vaisseau spatial, ils vont voyager par erreur aux confins de la galaxie. Perdus dans un monde qui leur est inconnu, ils vont tenter de retrouver leur chemin. Pour cela, ils devraient pouvoir compter sur un maître Jedi, Jod Na Nawood, incarné pour l'occasion par Jude Law.

Une série grand public façon Goonies

Disney vient de dévoiler la première bande-annonce de Star Wars : Skeleton Crew (vidéo en une d'article). On y découvre les jeunes héros dans leur quotidien, loin de tout danger. Chose assez inédite dans les œuvres live action de Star Wars. Mais l'aventure ne va pas tarder lorsque les quatre amis mettent les pieds dans un vaisseau. La bande-annonce montre les créatures qu'ils rencontreront et les dangers qui les attendent, avant que le maître Jedi ne fasse son apparition. Enfin, pour les aider dans leur périple, ils pourront compter sur le droïde SM-33.

Star Wars : Skeleton Crew ©Disney+

À l'évidence, Skeleton Crew s'adressera à un jeune public. L'ambiance globale du show n'est pas sans rappeler les productions de Steven Spielberg avec Amblin dans les années 1980. On pense avant tout au film Les Goonies (1985), ainsi qu'à d'autres œuvres de l'époque (entre Stand by Me et E.T). Disney a donc décidé d'avoir une autre approche pour cette série Star Wars et d'aller chercher un nouveau public. À voir si le studio parviendra à attirer malgré tout les fans actuels. Réponse le 4 décembre sur Disney+.