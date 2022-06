Star Wars : Temuera Morrison veut retrouver "l'ancien" Boba Fett

Après une saison de la série "Le Livre de Boba Fett", l'acteur Temuera Morrison espère rejouer encore son personnage mais dans un style plus "badass" que ce qui a été montré jusqu'à présent.

De The Mandalorian au Livre de Boba Fett

Grâce à The Mandalorian, les fans de Star Wars ont pu retrouver le personnage mythique de Boba Fett. Puis, ce dernier a eu droit à sa propre série avec Le Livre de Boba Fett. Un show dans la continuité de The Mandalorian, avec toujours Temuera Morrison pour incarner l'ancien chasseur de primes. Au fil des épisodes, on a pu découvrir l'anti-héros tantôt aux côtés des pillards Tusken après s'être extirpé de l'estomac du Sarlacc, tantôt sur le trône de Jabba le Hutt. Deux parties de sa vie permettant de découvrir son parcours les années qui ont suivi Le Retour du Jedi (1983).

Le Livre de Boba Fett ©Disney+

Malheureusement, Le Livre de Boba Fett n'a pas été une grande réussite. Un programme assez mou, qui peine à passionner et est marqué par les choix de mise en scène contestables de Robert Rodriguez (voir notre critique). On ne sait pas encore s'il y aura une saison 2. Mais on peut au moins espérer le revoir, ne serait-ce que dans la saison 3 de The Mandalorian.

Quel avenir pour le personnage ?

Temuera Morrison a justement été interrogé récemment sur le futur du personnage. Sans rien annoncer de très concret, l'acteur a tout de même déclaré à Entertainement Tonight (via Comicbook) qu'il devait "revenir d'une manière ou d'une autre". Pas forcément dans une saison 2 de sa série, mais probablement dans un autre programme de Disney+, déjà existant ou à venir.

De plus, le comédien a expliqué que le personnage ayant désormais été bien réintroduit, il était temps de revenir aux bases de Boba Fett et de retrouver le personnage badass qu'il a été.

Nous devons voir l'ancien Boba Fett. Nous l'avons réintroduit. Nous avons découvert certaines choses. Mais je pense qu'il est temps de le ramener à son style badass. Pas seulement à quelque chose proche de cela.

On aimerait en effet revoir le personnage dans un style plus imposant. Les quelques apparitions de Boba Fett dans la trilogie originel avaient marqué les esprits. Et il en va de même pour son père, Jango Fett, déjà incarné par Temuera Morrison dans L'Attaque des clones (2002). On espère que les prochaines apparitions de l'acteur dans son armure iront dans ce sens. Cependant, comme il le précise, l'acteur n'est pas décisionnaire là-dessus et le choix reviendra à Disney.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

En attendant une nouvelle aventure pour Boba Fett, Temuera Morrison est apparu dans Obi-Wan Kenobi. Vous pouvez le voir apparaître très rapidement en soldat vétéran de l'empire (image ci-dessus). La série est disponible sur Disney+.