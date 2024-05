"Je veux être claire" : la réalisatrice de The Acolyte met en garde les "fans" de Star Wars

Avant la diffusion de la nouvelle série Star Wars "The Acolyte", la réalisatrice du show a tenu à faire le point avec les fans et a prévenu que le racisme et les propos haineux n'avaient pas leur place.

The Acolyte : les promesses de la prochaine série Star Wars

D'ici quelques jours, Disney+ proposera The Acolyte, une nouvelle série issue de l'univers de Star Wars. Un show qui s'éloignera grandement des précédentes productions, The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor ou encore Ahsoka, puisque celles-ci se déroulaient à des périodes déjà présentés dans les films. Pour The Acolyte, c'est un bond de 100 ans en arrière qui attend le public. Plus précisément, durant l'ère de la Haute République, à une époque où la paix règne et où les Jedi n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter. Seulement, un nouvel ennemi va faire son apparition et plusieurs Jedi vont périr. Une enquête devra alors être menée, notamment par Maître Sol (Lee Jung-jae), qui découvrira ainsi l'existence d'un Sith.

Un vent de nouveauté devrait donc souffler avec The Acolyte. Pas forcément sur la forme, mais par ce récit qui nous éloigne de tous les événements connus jusqu'à présent. Ce qui n'empêchera pas des personnages emblématiques de la prélogie d'apparaître dans la série. Mais à part quelques exceptions, on pourra donc découvrir des nouveaux personnages dès le 4 juin sur Disney+.

Alors que la date de diffusion se rapproche, les équipes de The Acolyte ont rencontré les journalistes pour parler du show. À cette occasion, nous avons d'ailleurs pu discuter avec une partie du casting (dont Amandla Stenberg, au premier plan de la série Star Wars). Notre interview sera à découvrir prochainement. Le New York Times (via Variety) a de son côté déjà partagé un article après avoir discuté avec Leslye Headland, la réalisatrice du show. Cette dernière a l'intention d'amener sa propre vision dans l'univers de Star Wars (la série est comparée à Kill Bill et La Reine des neiges) et sait qu'il faudra se confronter à la virulence de certains fans.

"Je ne les considère pas comme des fans"

Comme l'explique l'article, une partie de la communauté Star Wars n'a cessé de réagir à certains choix de Disney, depuis que le studio a racheté la licence à George Lucas. Les critiques visant généralement les représentations de minorités. The Acolyte n'a d'ailleurs pas été épargnée puisque dès la mise en ligne de la bande-annonce, on pouvait voir des commentaires de trolls renommer la série The Wokelyte.

Leslye Headland a donc réagi à ce genre de remarque et a tenu à prévenir ceux qui viendraient uniquement déverser des propos haineux.

En tant que fan, je sais à quel point certaines histoires de Star Wars ont été frustrantes par le passé. Je l'ai ressentie moi-même. Je maintiens mon empathie pour les fans de Star Wars. Mais je tiens à être claire. Je ne considère pas comme un fan quiconque se livre au sectarisme, au racisme ou à des propos haineux.

Star Wars The Acolyte ©Disney+

Difficile d'aller contre les propos de Leslye Headland. Car c'est une chose de ne pas aimer des films ou des séries Star Wars en raison de choix artistiques ou de la tournure d'une histoire. C'en est une autre de critiquer des acteurs ou des actrices pour autre chose que leur jeu. D'autant que l'univers Star Wars a plus d'une fois montré des personnages féminins forts ou des personnes de couleur, sans que cela ne dérange qui que ce soit par le passé. On pense notamment à Mace Windu, Leia, Padmé ou encore Lando Calrissian. Dans le cas de The Acolyte, l'actrice afro-américaine Amandla Stenberg (The Eddy) et la star sud-coréenne Lee Jung-jae (Squid Game) sont donc au premier plan de la série. Et, spoiler alert, ils nous ont plutôt convaincus.

The Acolyte sera à découvrir le 4 juin sur Disney+.