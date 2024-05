Star Wars : ces personnage emblématique de la prélogie reviennent dans la prochaine série

Disney+ a dévoilé une nouvelle image de "The Acolyte", prochaine série Star Wars en live action. L'occasion de retrouver des visages connus de la prélogie.

The Acolyte : prochaine série Star Wars de Disney+

Disney+ va prochainement lancer une nouvelle série Star Wars en live action avec The Acolyte. Un programme qu'on attend avec impatience puisque son récit devrait amener un peu de nouveauté dans l'univers créé par George Lucas. En effet, si les derniers programmes ( The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor ou encore Ahsoka) se déroulaient à des périodes proches des films, The Acolyte va de son côté s'en éloigner pour nous faire vivre une partie de l'ère de la Haute République. Soit au moins 100 ans avant les événements de La Menace fantôme (1999).

Ce retour en arrière va permettre d'introduire des personnages inédits dans l'univers Star Wars. On y suivra notamment plusieurs Jedi et apprentis qui verront leur quotidien bouleversé par l'assassinat de l'un des leurs. Le responsable devrait être un Sith, un ennemi dont les protagonistes n'auront a priori jamais entendu parler.

Les Neimoidiens seront là

Tout en amenant de nouveaux visages, Leslye Headland, la créatrice de The Acolyte, a visiblement décidé de s'inspirer d'une partie de la prélogie. Ne serait-ce qu'au niveau des combats, la série aurait pour ambition de proposer un combat aux sabres laser encore plus impressionnant que celui entre Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon dans l'épisode 1. En plus de cela, un peuple bien connu des fans de Star Wars, et introduit dans La Menace fantôme, sera impliqué dans le show. Il s'agit des Neimoidiens, qui dirigeaient la Fédération du Commerce dans le premier opus de la prélogie. Suivant les ordres de Dark Sidious, ils ont grandement contribué au déclenchement de la guerre des clones, avant d'être massacrés par Anakin à la fin de l'épisode 3.

Disney+ a donc dévoilé une image de Neimoidiens, confirmant ainsi leur présence dans The Acolyte. Ce qui n'est pas aberrant puisque l'histoire de ce peuple remonte à 25 000 ans avant l'Ère Impériale et que leur âge d'or débuta 350 ans avant la bataille de Yavin (Star Wars épisode 4). Ils pourraient donc avoir une vraie importance dans The Acolyte.

Quand et où voir The Acolyte ?

On pourra découvrir The Acolyte sur Disney+ à partir du 4 juin prochain. On y retrouvera notamment Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett et Carrie-Anne Moss. Une bande-annonce a déjà été dévoilée, mais il faudra encore patienter un peu pour voir le résultat final. D'ici là, les fans de Star Wars pourront se lancer dans la série d'animation Tales of the Empire, qui arrivera sur la plateforme le 4 mai.