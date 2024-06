La star de The Acolyte était "impressionnée et terrifiée" sur le tournage de la série Star Wars

À l'occasion de la sortie de "The Acolyte" sur Disney+, nous avons rencontré le casting de cette série "Star Wars" pour parler de leur préparation et des moments forts du tournage.

The Acolyte : la rencontre entre Amandla Stenberg et Carrie-Anne Moss

Lancée le 5 juin sur Disney+, The Acolyte implique de nombreux personnages. Pour autant, s'il y a bien un visage qui sort du lot dans cette série Star Wars, c'est celui d'Amandla Stenberg. À la fois protagoniste et antagoniste du show, la comédienne interprète Osha et Mae, deux sœurs jumelles qui ont été séparées pendant des années. L'une est devenue une apprentie Jedi avant de suivre une autre route, tandis que l'autre s'est enfoncée dans un désir de vengeance. Mais lorsque Mae passe enfin à l'acte en éliminant un Maître Jedi (un choix scénaristique qui n'a pas plu à tout le monde), la vie d'Osha est directement touchée. Avec Maître Sol (Lee Jung-jae), une autre figure importante de The Acolyte, l'héroïne tente alors de retrouver sa sœur, manipulée par un mystérieux ennemi.

Amandla Stenberg - Star Wars The Acolyte ©Disney+

Même si Amandla Stenberg a déjà eu l'occasion de participer à des productions ambitieuses, apparaissant dans la saga Hunger Games (2012 et 2013), dans le film de science-fiction Darkest Minds : Rébellion (2018) ou la série Netflix The Eddy (2020), se retrouver dans l'univers Star Wars reste impressionnant. Mais le plus fort pour elle aura été de partager une scène d'action importante avec Carrie-Anne Moss, célèbre pour son rôle de Trinity dans Matrix. Comme elle nous le confiait en interview (vidéo en une), cette rencontre a d'abord été une source d'inquiétude pour elle, avant de se révéler très bénéfique.

C'était un honneur de pouvoir travailler avec elle. Elle est très gentille. Mais j'ai d'abord été impressionnée et terrifiée. Parce que je suis une immense fan de Matrix et j'ai même un t-shirt qui dit "Matrix était un documentaire". C'est un de mes vêtements préférés. Mais j'ai beaucoup appris d'elle.

La préparation des acteurs de la série Star Wars

Pour se préparer à The Acolyte, Amandla Stenberg, mais aussi Dafne Keen (Jecki), Charlie Barnett (Yord) et Rebecca Henderson (Vernestra), ont eu droit à un entraînement de plusieurs mois pour apprendre à manier le sabre laser et pour apprendre différentes chorégraphies. Un élément particulier de cette série Star Wars étant ses combats, souvent au corps à corps, sans que les Jedi utilisent forcément leur sabre laser. Un choix qui vient de la créatrice Leslye Headland, influencée par des films comme Tigre et Dragon, Les 7 Samouraïs ou Kill Bill. La scénariste estimait aussi que l'ère de la Haute République, à laquelle se déroule The Acolyte, étant une période où les Jedi ne sont pas menacés, cela devait se ressentir aussi dans leur comportement et leur manière d'aborder les combats.

Star Wars The Acolyte ©Disney+

Enfin, le casting a également eu droit à des réunions un peu particulières sur la Force, durant lesquelles ils pouvaient poser toutes leurs questions à Leslye Headland ou à Pablo Hidalgo, consultant de Lucasfilm qui s'assure de la cohérence entre les œuvres dans l'univers de Star Wars. Ce qui n'a pas empêché Charlie Barnett d'être pris par surprise après avoir tourné une scène durant laquelle il dit une des phrases les plus célèbres de la saga : "J'ai un mauvais pressentiment". L'acteur n'avait pas fait le rapprochement. Ce n'est qu'après avoir tourné la séquence qu'il s'en rendit compte. Ce qui, finalement, lui a permis de l'aborder sans pression.

The Acolyte est actuellement disponible sur Disney+. L'intégralité de notre interview avec le casting de la série Star Wars est à découvrir dans la vidéo en une d'article.