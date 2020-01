Star Wars The Clone Wars : une date de diffusion pour la dernière saison

Vous avez aimé ? Partagez :

La série animée « The Clone Wars » jouit d’une belle réputation auprès des fans de Star Wars. Longtemps disparue des écrans, elle va faire son ultime retour pour une septième saison. Ce bouquet final sera bien sûr proposé sur la plateforme Disney+ et on connaît sa date de diffusion !

Star Wars n’est pas qu’une grosse machine pour les salles obscures, le petit écran sait exploiter l’univers et l’a surtout déjà fait avec des séries animées. Rebels et The Clone Wars sont les deux titres majeurs dans ce domaine. Compléments de ce qu’on voit dans les films, ces programmes font carrément le boulot. The Clone Wars dispose d’ailleurs d’une assez solide réputation, gagnée au fil de ses saisons. Elles sont 6 et ont été diffusées entre 2008 et 2014. Six ans désormais qu’on attend une suite, alors qu’il existe largement de potentiel pour produire d’autres épisodes.

Dave Filoni avait annoncé en 2018 que nous aurions le plaisir d’avoir une septième saison de cette série Star Wars – qui sera cette fois la dernière. Son arrivée était prévue pour le mois de février 2020 mais nous ne disposions pas de la date précise. Ce qui est maintenant le cas. C’est à partir du 17 février donc que va commencer la diffusion, au rythme d’un épisode par semaine. Le format ne changera pas et se situera toujours aux alentours des 20 minutes. Comme pour The Mandalorian, Disney continue sur une cadence hebdomadaire afin de garder sur la durée ses abonnés. La stratégie ne plaira peut-être pas aux habitués de Netflix qui veulent tout en une seule fois, mais c’est bien que la plateforme garde cette tradition issue de la télévision.

Trois arcs pour Star Wars : The Clone Wars

12 épisodes sont prévus, pour suivre trois arcs narratifs différents : Bad Batch, Ahsoka’s Walkabout et Siege of Mandalore. L’occasion de retrouver les personnages habituels : Anakin, Obi-Wan, Ahsoka Tano et Rex. Le problème pour nous, petits français, c’est évidemment cette indisponibilité de la plateforme légalement à l’heure actuelle ! Disney+ n’arrivera que le 31 mars dans nos contrées, soit en plein milieu de la diffusion de The Clone Wars.

2020 se place sous la signe de l’animation pour Star Wars, si une suite à Rebels venait effectivement à sortir, comme un récent rapport le laissait entendre. Dave Filoni serait en train de travailler sur un prolongement à l’autre série animée, pour une diffusion attendue aussi cette année. Bien qu’aucun film ne soit prévu au cinéma et que les séries live annoncées soient davantage espérées pour 2021, The Mandalorian fera son retour avec une saison 2. Ce qui est déjà un point très satisfaisant !