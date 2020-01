Star Wars : un film et une série autour de Knights of the Old Republic ?

L’avenir de Star Wars est encore flou. On sait que de nouveaux films verront bientôt le jour, mais sur quoi ? Plusieurs rumeurs commencent à sortir et après la possibilité d’un film se déroulant durant la Haute République, on apprend qu’un film et une série pourraient être liés au jeu vidéo « Knight of The Old Republic ».

Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, de nombreux fans ont été déçus par les choix faits. D’une part la nouvelle trilogie a grandement divisé et, en toute objectivité, il faut reconnaître de vraies incohérences entre les films. Concernant les spin-offs, sans même revenir sur la qualité ou non des films, on peut regretter un certain manque d’originalité dans les histoires proposées qui restent très (trop ?) liées à la première trilogie. Pourtant, que ce soit avec les romans ou les jeux vidéo, les fans savent bien que l’univers Star Wars est vaste et que d’autres intrigues pourraient être exploiter.

Avec la fermeture de l’arc narratif Skywalker par Star Wars 9, on a bon espoir que Disney se décide enfin à aller piocher plus en profondeur dans l’univers de Star Wars. Il y a à peine une semaine, un rapport annonçait la possibilité d’avoir un prochain film se déroulant bien avant la prélogie. Dans le même esprit, une autre rumeur relayée par Screenrant annonce un film se déroulant cette fois dans l’univers du jeu vidéo Knights of the Old Republic.

KOTOR nouveau vivier pour les Star Wars de Disney

Sorti en 2003, KOTOR se déroule 4000 ans avant la Bataille de Yavin, à une époque où l’Ancienne République est menacée par les Sith. On y incarne alors un jeune héros au service de la République et de l’Ordre Jedi qui doit se dresser face au Seigneur Sith Dark Malak. Cette rumeur avait déjà été entendue il y a plusieurs mois, mais d’après le nouveau rapport, les choses seraient désormais plus concrètes. D’autant plus qu’en décembre dernier on apprenait par IGN que Dark Revan (issu de l’univers de KOTOR) faisait désormais parti du canon Star Wars.

Le rapport précise qu’il ne s’agira pas d’une adaptation directe du jeu, mais plutôt d’une histoire originale se déroulant à la même période. Un choix qui serait bien plus intéressant car il permettrait de proposer quelque chose de nouveau sans faire intervenir des personnages déjà vus dans les films. De plus, outre un film, Disney voudrait également produire une série dans cet univers. Ce qui pourrait avoir son intérêt puisque le studio semble vouloir abandonner l’idée de trilogie. En liant un film et une série, il serait possible d’approfondir grandement cette période.

Il ne s’agit néanmoins encore que de rumeurs, et on attendra que Disney confirme cela pour pouvoir vraiment se réjouir. En attendant, il est toujours possible de voir Star Wars 9 dans les salles de cinéma depuis le 18 décembre 2019.