Stargirl : la série DC renouvelée pour une saison 2 - CinéSéries

La série "Stargirl" est renouvelée pour une seconde saison avec, en coulisse, un changement qui risque d'avoir son importance pour le futur. La jeune héroïne passe complètement chez The CW alors qu'elle avait été lancée en premier lieu sur la plateforme DC Universe.

La jeune Stargirl, nouvelle venue à la télévision

DC continue de lancer des personnages sur le petit écran à une vitesse folle. Stargirl est l'une des dernières recrues. La série pilotée par Geoff Johns raconte les origines de Courtney Whitmore (Brec Bassinger), une adolescente qui vit dans la petite bourgade de Blue Valley avec ses parents. Sa nouvelle vie ne l'enchante pas spécialement mais elle va prendre une tournure étonnante quand elle va découvrir un bâton qui la transforme en une super-héroïne. On la suit dès lors, dans ses combats qu'elle livre avec la Justice Society of America. Lancée au milieu du mois de mai dernier, après un petit décalage provoqué par la pandémie, Stargirl poursuit actuellement sa diffusion - elle est inédite chez nous.

Une saison 2 confirmée... sur The CW

Les fans seront ravis d'apprendre qu'une seconde saison de Stargirl est commandée. Même si la série ne fait pas l'unanimité, elle est récompensée par des bonnes audiences. Mais une petite subtilité change tout pour ces nouveaux épisodes. La diffusion ne se déroulera plus simultanément sur la plateforme DC Universe et The CW. Et c'est le network qui a passé la commande pour cette saison 2 - pas DC Universe. Ce qui veut dire que la diffusion se déroulera uniquement de ce côté. Autant dire que ça se complique sérieusement pour la plateforme centrée autour de l'univers DC, avec des exclusivités qui fondent comme neige au soleil et HBO Max qui risque de prendre toute la place - la saison 1 de Stargirl ira d'ailleurs dessus une fois achevée.

Ce changement de taille discrédite le projet DC Universe une nouvelle fois et ouvre la porte à un crossover avec l'Arrowverse. Stargirl ne devrait pas entrer dedans à proprement parler mais les séries proposent chaque année un gros événement en commun qui offre aux téléspectateurs des surprises. The CW pourrait tenter le coup (Geoff Johns est partant), bien qu'il soit défini que le personnage se développe en autonomie, qu'il n'a pas été prévu pour faire partie d'un tout et qu'il n'en a pas fondamentalement besoin.