Stargirl : un crossover avec l'Arrowverse déjà en préparation ?

Stargirl va-t-elle rapidement croiser les super-héros de l'Arrowverse ? Apparemment, et c'est le co-créateur de "Stargirl", Geoff Johns, qui l'a lui-même évoqué.

Il y a quelques jours, on vous informait qu'il valait mieux regarder le pilote de Stargirl diffusé sur DC Universe car la CW a, elle, coupé 10 minutes de l'épisode. Mais aujourd'hui, on revient avec une bien meilleure nouvelle. Il semblerait que, dans un futur très proche, la nouvelle super-héroïne rejoigne l'Arrowverse, le temps d'un crossover ! Après tout, c'est tout à fait logique puisque Stargirl a été aperçue dans le dernier crossover de la CW, Crisis on Infinite Earths. Rappelez-vous, après que les sept parangons ont restauré le multivers, on a découvert que de nombreuses terres avaient également été sauvées. L'une d'elles se trouve être Earth-2, la Terre de Stargirl. Et si les autres shows DC de la CW sont, depuis le crossover, regroupés sur Earth-Prime, Crisis on Infinite Earths annonce subtilement une future collaboration.

Le crossover déjà dans les rails ?

Interrogé sur le potentiel d'un crossover Stargirl/Arrowverse, Geoff Johns a déclaré à CBR :

Nous sommes complètement ouverts à cette idée. Il y a une multitude de scénarios possibles. Vous savez, nous sommes sur Earth-2 et les seuls sur cette Terre. Mais cela nous donne la possibilité de raconter notre histoire, comme nous l'entendons. Et à l'avenir, pourquoi pas croiser différentes Terres. D'ailleurs, des conversations ont déjà eu lieu. La question reste de savoir quand cela sera le bon moment et si l'intrigue du crossover nous convient.

Si l'on est assez curieux de savoir quel héros de l'Arrowverse rencontrera Stargirl, il va nous falloir tout de même patienter plusieurs mois. En effet, Barry Allen, Kate Kane, ainsi que les petits nouveaux Clark et Lois ne seront de retour sur nos écrans qu'en janvier 2021. Kara Danvers mais aussi l'équipe des Legends, eux, ne reviendront certainement qu'au printemps prochain. Alors, en attendant on continue de suivre les aventures de Stargirl, diffusées aux États-Unis les lundi et mardi soir. Et enfin, on essaie d'en savoir un maximum sur le crossover dans lequel Superman et Batwoman feront équipe.