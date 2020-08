Stargirl : qu'attendre de la saison 2 de la série DC ?

Suite à la bonne réception de la première saison de "Stargirl", la série a été renouvelée pour un deuxième chapitre, qui n’a pas encore de date de sortie. Son créateur, Geoff Johns, a donné des indications sur la direction que prendra la suite de l’histoire.

De quoi parle Stargirl ?

Stargirl est centrée sur Courtney Witmore, une lycéenne américaine dont le beau-père, Pat Dugan, faisait autrefois partie de la Société de justice d’Amérique. Menée par Starman, celle-ci était composée de super-héros qui combattaient le crime. Après avoir découvert son secret, Courtney décide de prendre la relève de Starman, tué de longues années plus tôt dans un combat pour défendre le monde. C’est Brec Bassinger qui joue Courtney dans Stargirl. Luke Wilson incarne son beau-père, tandis que sa mère est interprétée par Amy Smart. Joel McHale prête ses traits à Starman pour les scènes de flashbacks où on peut voir le héros à l’époque de sa collaboration avec Pat.

Le créateur de Stargirl rassure les fans et annonce une saison 2 différente

Lorsque Stargirl avait été renouvelé pour une deuxième saison, les fans s’étaient montrés très heureux, mais aussi un peu anxieux. Les épisodes de la première saison de la série étaient d’abord mis en ligne sur le service de streaming DC Universe, avant d’être diffusés sur The CW un jour plus tard. Mais la saison 2 sera cette fois une exclusivité de CW, et les fans se demandaient donc si cela impliquerait un plus petit budget pour le show, une relocalisation de la production de Georgia à Vancouver, la ville où sont basés les séries de l’Arrowverse, et/ou un changement de ton pour coller davantage aux autres séries de la chaîne.

Après le final de la saison 1, TVLine a interrogé Geoff Johns, le créateur de la série, sur ces points. Johns a d’abord confirmé que la production allait bel et bien rester à Atlanta, avant d’assurer que le ton de la série allait rester le même :

Nous avons une équipe incroyable, des acteurs incroyables, des scénaristes incroyables, et on va faire la meilleure série possible. Notre but est de faire une série qui soit à la fois cinématique et différente de toutes les autres séries et est de la meilleure qualité, et nous avons beaucoup de personnes talentueuses pour cela. Le rythme, le ton, l’univers… Nous avons déjà établi cela, et nous avons la meilleure maison d’effets spéciaux .

Et alors que Johns n’a pas confirmé directement que le budget de la saison 2 serait moins important, il a expliqué que les coûts de départ pour le développement de la série, liés par exemple à l’animation du bâton cosmique ou le robot S.T.R.I.P.E sont derrière eux. La saison 2 coûtera donc logiquement moins chère que la première. Le créateur a aussi assuré que l’équipe créative ambitionne de donner une suite encore meilleure à la saison 1 :

Les coûts de départ sont toujours les plus gros, bien sûr – la construction et les tests, et nous avons déjà fait la plupart de tout ça. Nous avons de nouvelles choses sur lesquelles nous devons nous pencher, ce qui est excitant, mais nous ne ferions pas de saison 2 si nous ne pensions pas pouvoir la rendre aussi bien que la première, mais différente. Nous allons explorer différentes intrigues, différentes thématiques, différents chemins pour les personnages. Nous travaillons tous très dur sur cela parce que nous sommes si fiers de la saison 1 et on veut que la deuxième soit encore meilleure. C’est notre but, rien de moins.

Voilà qui devrait donc rassurer les fans sur la qualité du deuxième chapitre de Stargirl. On verra si les changements en question seront reçus avec autant de succès que l’a été la première saison.