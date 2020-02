Stargirl : qui est Solomon Grundy, le super-vilain de la saison 1 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Avec la série prévue sur le petit écran dès le printemps 2020, il était grand temps de trouver le méchant qu’affrontera Stargirl. C’est aujourd’hui chose faite, le showrunner Geoff Johns l’a confirmé en personne.

Après des semaines à colporter des rumeurs concernant l’annonce du super-vilain, et l’espoir qu’il apparaisse dans le trailer de la saison 1 de Stargirl, l’annonce est enfin tombée. C’est Cyrus Gold a.k.a Solomon Grundy, l’un des plus anciens et des plus populaires antagonistes des DC Comics qui donnera du fil à retordre à la jeune héroïne. Or, pour ceux qui auraient besoin qu’on leur rafraîchisse la mémoire, ou ceux qui ne le connaîtraient tout simplement pas, voici tout ce que l’on sait sur Grundy.

« L’origin story » du méchant

Créé par Alfred Bester et Paul Reinman dans All-American Comics # 61, Solomon Grundy n’a pas toujours été méchant. Avant de se transformer celui-ci était connu sous le nom de Cyrus Gold, un riche socialiste. Malheureusement ce dernier se fait assassiner et ses assaillants le laissent carrément pourrir dans les Slaughter Swamp, qui se trouvent à l’extérieur de Gotham City. Au cours des cinquante années suivantes, le corps de Gold absorbe les propriétés mystiques des eaux marécageuses et celui-ci finit par devenir le monstre mort-vivant que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Solomon Grundy.

Un vilain qui croise souvent la route de Green Lantern

Surnommé « Solomon Grundy » après une comptine, le zombifié Gold commence à utiliser sa force surnaturelle pour commettre des crimes violents. Cela l’amène inévitablement à devoir faire face à Alan Scott a.k.a Green Latern. D’ailleurs l’anneau du super-héros s’en retrouvera affaibli après de multiples combats contre son ennemi à cause des résidus des eaux du marais qui continuent de couler dans les veines de Grundy. En outre, la rancœur de Solomon Grundy à l’encontre de Green Lantern finira même par menacer l’ensemble de la Société de Justice d’Amérique ainsi que l’All-Star Squadron.

Solomon Grundy se concentre ensuite sur Batman

Le Salomon Grundy post-Crisis est plus associé à Batman qu’à Green Lantern. Celui-ci se cachera dans les égouts de Gotham, telle une légende urbaine monstrueuse jusqu’à ce que le chevalier noir confirme son existence. Grundy se lie, par la suite, d’amitié avec Harvey Dent, peu de temps après que l’ancien procureur se soit transformé en Two-Face. On apprend également qu’à chaque fois que Grundy meurt, il ressuscite dans les Slaughter Swamp mais arbore une nouvelle personnalité.

En conclusion, à part l’annonce du vilain, on n’en sait pas beaucoup plus sur son rôle dans la saison 1 de Stargirl. Par exemple, nous ne savons pas encore si Solomon Grundy opérera seul ou s’il fera partie de la non moins célèbre Injustice Society. Mais avec de nombreux membres de la SJA qui apparaîtront probablement aux côtés de Courtney Whitmore, il y a de grandes chances pour que Cyrus Gold soit une menace à ne pas sous-estimer. Or, pour avoir toutes ces réponses, il nous faudra malheureusement attendre le printemps.