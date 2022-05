Stranger Things : cette chanson des années 1980 cartonne grâce à la saison 4

Depuis la mise en ligne de "Stranger Things" saison 4, les fans n'ont qu'un morceau en tête : "Running Up That Hill" de Kate Bush. Grâce à un moment mémorable de la série Netflix, le tube de 1985 se retrouve numéro 1 sur iTunes. Attention, SPOILER de l'épisode 4 !

La saison 4 de Stranger Things est dispo !

Stranger Things est enfin de retour sur Netflix. Depuis le 27 mai, les premiers épisodes de la saison 4 sont disponibles. Une première partie à binge-watcher en attendant la seconde partie qui arrivera le 1er juillet. Évidemment, les fans de la série ayant attendu près de trois ans depuis la saison 3, ils ne se sont pas fait prier pour se jeter sur cette nouvelle salve d'épisodes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le show est logiquement numéro 1 des nouveautés Netflix en France.

Cette saison 4 se déroule six mois après la bataille de Starcourt à Hawkins. Nos jeunes héros vont être séparés pour la première fois et vont devoir gérer en plus leur vie au lycée.

Stranger Things ©Netflix

Un moment mémorable avec Running Up That Hill

Après une trentaine de minutes, alors qu'Eleven vient de se faire humilier en pleine classe lors de son exposé et sort en larmes, les premières notes entrainantes de Running Up That Hill se font entendre. Batterie et claviers, puis la voix de Kate Bush au moment où on bascule sur Max, écouteurs sur les oreilles, qui observe les lycéens autour d'elle, et le mal-être des uns et des autres, avant de finir chez la psychologue du lycée.

Eleven (Millie Bobby Brown) - Stranger Things ©Netflix

Plus tard, dans l'épisode 4, Max se rend sur la tombe de son grand-frère pour lui lire une lettre. Un moment très émouvant qui a impressionné les fans, et qui précède un changement total d'ambiance. Car quelques instants plus tard, Vecna entraîne la jeune fille dans le monde à l'envers. Le seul moyen de la faire sortir de ce cauchemar est de lui faire entendre sa chanson préférée. Et là, on dit merci Kate Bush !

Une nouvelle vie pour le morceau de Kate Bush

Il n'en aura pas fallu plus pour que ce tube de 1985 s'offre une seconde vie. Comme le relaie Deadline, depuis la mise en ligne de la saison 4 de Stranger Things, le morceau cartonne sur iTunes et est actuellement numéro 1. Lors de sa sortie, Running Up That Hill avait déjà été un gros succès pour la chanteuse - numéro 3 au UK Singles Chart, top 30 du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis.

Mais la série Netflix vient de faire passer cette chanson dans une autre dimension. Car elle touche désormais une nouvelle génération qui n'avait pas pu découvrir le morceau à l'époque. Peut-être que certains s'intéresseront ensuite davantage à Kate Bush, artiste hors du commun et à la discographie d'une grande richesse. On vous conseille notamment de poursuivre avec son superbe album Hounds of Love, dont le premier titre n'est autre que Running Up That Hill.

Stranger Things saison 4 est actuellement disponible sur Netflix.