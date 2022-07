Stranger Things : découvrez les débuts bluffants de Sadie Sink (Max)

Sadie Sink, qui interprète Max Mayfield dans la série "Stranger Things" a bluffé tout le monde dans l'épisode "Cher Billy" de la saison 4. Découvrez ci-dessous ses débuts bluffants sur les planches alors qu'elle n'était âgée que de 9 ans.

Sadie Sink : la révélation de Stranger Things

L'une des grandes forces de la série Netflix Stranger Things a été de révéler de jeunes acteurs. Il y a bien sûr eu la bande de la première saison : Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers) et Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), mais d'autres jeunes recrues sont venir agrandir les rangs au fil des saisons. Il y eu Maya Hawke (Robin), Priah Ferguson (Erica Sinclair), et surtout Sadie Sink (Max Mayfield).

Sadie Sink (Max Mayfield) - Stranger Things saison 2 © Netflix

Arrivé en saison 2, son personnage a pris de l'ampleur au fil des épisodes, pour devenir central dans la saison 4. Max est désormais la chouchou des fans, notamment en raison de l'épisode Cher Billy.

Ce dernier est un des mieux notés de la série (via IMDB). Il faut dire que l'interprétation de Sadie Sink y était phénoménale, et son face à face avec Vecna sur fond de Kate Bush restera comme l'un des moments les plus forts de Stranger Things.

Une graine de star

Âgée d'à peine 20 ans, Sadie Sink a débuté très jeune sur les planches. Obsédée par High School Musical, sa mère décide de l'inscrire à des cours de théâtre alors qu'elle a seulement 7 ans. En 2011, à 9 ans, elle décroche le rôle d'Annie dans la comédie musicale éponyme à Broadway. Pour ce rôle, elle doit non seulement jouer la comédie, mais également chanter. Et comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo ci-dessous, elle excellait dans les deux domaines :

Ces dernières années, Sadie Sink est également apparue dans les films horrifiques Fear Street. On la retrouvera en 2023 dans le nouveau film de Darren Aronofsky The Whale, et évidemment dans la saison 5 de Stranger Things.