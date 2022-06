Stranger Things : le final de la saison 4 sera éprouvant

Personne ne semble à l'abri d'un gros drame dans les deux épisodes de fin de Stranger Things saison 4. Ross Duffer, le co-créateur a averti les fans pour les préparer au pire.

Stranger Things : la fin de la saison 4 approche...

Après presque trois ans d'attente, la saison 4 de Stranger Things est enfin arrivée sur Netflix le 27 mai. Ou en tout cas sa première partie. Les deux derniers épisodes, les 8 et 9, seront en effet diffusés le 1er juillet. Une longue attente pour les fans qui sont restés scotchés devant l'intense fin de l'épisode 7 qui promettait un duel au sommet entre les jeunes ados et Vecna. Et la suite s'annonce très sombre, comme le montre la bande-annonce de la fin de la saison 4 :

En effet, nos jeunes héros n'ont désormais plus d'autre choix que d'aller à l'affrontement avec l'ennemi le plus puissant qu'ils aient croisé. Heureusement, ils pourront compter sur l'aide précieuse d'Eleven qui connaît désormais la véritable identité du monstre du Monde à l'envers. Mais certains d'entre-eux risquent de ne pas revenir de ce duel qui s'annonce particulièrement compliqué.

...et personne n'est à l'abri

Ross Duffer, le co-créateur de Stranger Things, a révélé dans une interview à Variety que les fans de la série devraient s'inquiéter pour leur personnage favori. Quel qu'il soit :

Je serais inquiet pour chaque personnage présent dans la partie 2 de la saison 4 c'est sûr ! C'est une saison plus sombre, ça ne sont plus des enfants. Il y a comme une épée de Damoclès qui pèse au-dessus d'eux, et les choses pourraient mal se finir. Quoi qu'il en soit, vous y assisterez.

De son côté, Noah Schnapp, l'interprète de Will Byers, a déclaré au micro de The Tonight Show que des morts étaient attendues, dont des "gores" et une "importante", avant d'être coupé dans son élan par Jimmy Fallon avant qu'il n'en dévoile davantage. On peut donc imaginer qu'un personnage principal ne survivra pas au final de la saison 4.

Les paris vont bon train sur les réseaux sociaux pour savoir qui a le plus de chance de succomber, et ceux qui arrivent en tête sont malheureusement Eddie et Steve. Rendez-vous le 1er juillet pour découvrir la fin de la saison 4 de Stranger Things.