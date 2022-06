Stranger Things : pourquoi la saison 4 est-elle divisée en deux parties ?

Pour la première fois dans l'histoire de "Stranger Things", une saison a été divisée en deux parties. La première, disponible depuis le 27 mai contient les sept premiers épisodes. La deuxième, disponible le 1er juillet, contient les deux derniers. Mais pourquoi Netflix a décidé de scinder la saison 4 en deux ?

Stranger Things : une saison 4 très attendue

Débutée à l'été 2016, Stranger Things, la série phare de Netflix, n'a cessé de gagner en popularité. Face à ce succès, les saisons ont, elle aussi, gagné en ambition, avec des budgets toujours plus élevés. La saison 4, attendue par les fans depuis presque trois ans, a battu tous les records. Y compris en termes de budget et de longueur d'épisodes. Les sept premiers épisodes ont été mis en ligne le 27 mai, et les deux derniers arriveront le 1er juillet. Pour la première fois, Netflix a donc choisi de scinder une saison de la série en deux volumes.

STRANGER THINGS. (L to R) Maya Hawke as Robin Buckley, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Joe Keery as Steve Harrington, and Sadie Sink as Max Mayfield in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Satisfaire les fans

Si vous avez visionné la première partie de la saison 4, vous avez sûrement remarqué une plus grande ambition formelle, notamment au niveau des effets visuels. Les sept premiers épisodes proposés sont également bien plus longs qu'à l'accoutumée, avec des durées dépassant les 60 minutes (et jusqu'à 98 minutes pour le septième). Le dernier épisode atteindra quant à lui une durée record de 2h19. Cette grande ambition est ce qui a conduit Netflix à scinder la saison 4 de Stranger Things en deux parties, comme l'expliquaient Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série :

Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournage, des milliers d'effets visuels et une durée qui dépasse largement celle des saisons précédentes, Stranger Things 4 a été le volet le plus difficile à tourner. (...) Étant donné son ampleur, la saison 4 sera divisée en deux volumes pour que vous puissiez la découvrir au plus vite.

Ainsi, les cinq semaines entre la première et la deuxième partie ont permis à l'équipe technique de la série de terminer les effets visuels des épisodes 8 et 9 en post-production. Et de permettre aux fans d'enfin retrouver Hawkins après presque trois ans d'attente.

Rendez-vous le 1er juillet pour découvrir la fin de cette saison 4.