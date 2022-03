Stranger Things : le plein de nouvelles images pour la saison 4

Maintenant que le retour de "Stranger Things" a été daté, il ne nous reste plus qu'à savourer la promotion en attendant le mois de mai. Netflix continue de dévoiler un peu plus la saison à venir en nous proposant plusieurs nouvelles images.

Stranger Things : un retour en 2022

Sans une crise sanitaire pour mettre le bazar de tous les côtés, la quatrième saison de Stranger Things aurait certainement déjà vu le jour. Le populaire programme de Netflix reviendra cette année, d'une manière un peu différente de d'habitude. Pour la première fois, la diffusion du show va être scindée en deux parties. La première sera mise en ligne le 27 mai puis la seconde le 1er juillet. Une décision motivée par l'ampleur sans précédent de la narration et, par conséquent, pour que les abonnés soient tenus plus longtemps en haleine. C'est loin d'être la première fois qu'un titre Netflix opte pour ce format de diffusion et il fallait bien que Stranger Things y passe un jour.

Stranger Things ©Netflix

Le scénario s'inscrira dans le prolongement de là où nous en étions restés. Le groupe d'amis a été séparé, Hopper a disparu et une menace surnaturelle continue de guetter dans l'ombre. Tous les ingrédients que l'on aime dans la série seront présents et le succès semble déjà garanti au niveau des audiences. Pour ceux qui craignent que Netflix tire sur la corde, il a déjà été annoncé que Stranger Things s'arrêtera avec une saison 5. La prochaine sera donc à ne pas manquer car elle nous acheminera vers le dernier tour de piste.

Des nouvelles images à se mettre sous la dent

La promotion des épisodes à venir a déjà bien débuté, avec des trailers et des indices qui questionnent les fans. Il sera notamment question du passé d'Eleven ainsi que des origines du Monde à l'envers. Netflix continue de promouvoir son hit en nous proposant une grosse poignées de nouvelles images :

On y retrouve dessus la plupart des personnages que l'on connaît, quelques nouvelles têtes et des situations teasées dans les trailers. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent, les surprises sont habilement préservées comme depuis le début de la promotion. D'autres aperçus tomberont certainement dans les prochaines semaines pour nous faire patienter pendant les deux mois qui nous séparent du retour de Stranger Things.