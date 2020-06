Stranger Things : les scripts de la saison 4 sont officiellement prêts

L'équipe de scénaristes de la série « Stranger Things » sur Netflix vient de confirmer que tous les scripts de la saison 4 étaient officiellement terminés et qu'ils sont prêts à être tournés. La saison 4 devrait en dire davantage sur le destin de Jim Hopper.

Stranger Things : une série culte

Stranger Things est une série Netflix qui a débuté en 2016 et a rencontré un franc succès. Le show est rapidement devenu un phénomène culturel jouant sur la nostalgie des années 1980, combinant des éléments des films d'aventure à la Steven Spielberg de l'époque et des éléments horrifiques des romans de Stephen King. Stranger Things a rendu célèbres certains membres de son casting comme Finn Wolfhard, David Harbour et Millie Bobby Brown. La série a été un véritable tremplin pour ces trois artistes qui tournent aujourd'hui dans de nombreuses productions. Même si les saisons 2 et 3 ont été davantage critiquées que la première, le show demeure pour le moment une référence incontestable.

Stranger Things : bientôt la saison 4

On ne sait pas grand chose de cette saison 4 pour le moment. Une bande-annonce a cependant teasé le retour du shérif Hopper (David Harbour). Une bonne nouvelle pour les fans de ce personnage emblématique du show. Aujourd'hui, le compte Twitter de Stranger Things a publié une photographie montrant une pile de scripts avec la légende « Stranger Things 4 : la saison complète ». Le message est clair : les scénaristes ont terminé l'écriture de la saison 4.

La nouvelle n'est pas surprenante étant donné que la production de la saison 4 devait débuter en mars, avant d'être retardée par la pandémie de Covid-19. Donc la majeure partie de l'écriture devait déjà être conclue à ce stade. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les fans qui attendent impatiemment cette nouvelle aventure. Pour le moment l'intrigue de cette nouvelle saison demeure secrète. Seul le titre du premier épisode a été dévoilé : « The Hellfire Club ». Il y a cependant quelques théories qui ont fait surface sur le net. Certains fans pensent par exemple que le personnage de Hopper dévoilé dans la bande-annonce serait en réalité un clone du héros initialement incarné par David Harbour. Une hypothèse dont on vous laissera juger la crédibilité. Netflix n'a toujours pas dévoilé la date de sortie de cette saison 4. Affaire à suivre donc.