Stranger Things S4 : Netflix poste un teaser qui répond à la question que tout le monde se pose

Netflix vient de dévoiler le tout premier teaser de Stranger Things saison 4. Et il lève le voile sur un des gros mystères de la saison 3. ATTENTION AUX SPOILERS !

En matière de teasing, on pourra dire ce que l’on voudra, mais Netflix sont très forts. Alors que nous apprenions il y a quelques jours que la saison 4 de Stranger Things serait plus longue que prévu, le géant du streaming a décidé de balancer une vidéo teaser qui lève le voile sur un des mystères qui planaient depuis la fin de la saison 3 : le sort d’Hopper.

En effet, à la fin de la troisième saison de Stranger Things, on pouvait penser qu’Hopper n’avait pas survécu à l’explosion qui avait détruit le passage vers l’Upside Down. Mais dans la scène post-générique, il était question d’un prisonnier américain, ce qui avait mis la puce à l’oreille de nombreux fans.

Dans cette vidéo (disponible en tête d’article) il n’y a plus de doute : Hopper est bel et bien vivant, et emprisonné quelque part en Russie dans un camp de travail.

Bons baisers de Russie

Quelques minutes après avoir posté cette vidéo qui fait déjà le buzz sur le web, Netflix a partagé un communiqué des frères Duffer, les deux créateurs de Stranger Things. Il lève un peu plus le voile sur ce qui attend Hopper dans la saison 4 :

Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper !

Mais tout n’est pas rose pour notre « Américain ». Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement !

Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne.

La saison 4 s’annonce comme la plus colossale et la plus effrayante et nous sommes impatients que vous puissiez en voir plus.

En attendant – priez pour l’Américain.

Bons baisers de Russie,

Les Frères Duffer

Aucune date de diffusion pour Stranger Things saison 4 n’a encore été communiquée par Netflix.