Stranger Things : les showrunners parlent de l'importance de l'horloge de la maison Creel dans cette saison 4

Les créateurs de « Stranger Things », Matt et Ross Duffer, se sont arrêtés sur l'importance de l'horloge dans la saison 4 de leur série à succès. Visible dans la bande-annonce du show, elle n'est pas synonyme de bonnes choses.

Stranger Things saison 4 : une bande-annonce explosive

Après trois ans d'interruption en raison de la pandémie de la COVID-19, la série Stranger Things va être de retour sur Netflix le 27 mai prochain. Une saison 4 qui sera par ailleurs divisée en deux parties. Si la première est donc attendue fin mai, il faudra patienter jusqu'au 1er juillet pour voir la seconde partie. À l'approche de cette nouvelle saison, Netflix a intensifié sa campagne promotionnelle avec notamment une bande-annonce explosive. Ces nouvelles images teasent une guerre violente et horrifique entre l'Upside Down et nos joyeux habitants d'Hawkins.

Stranger Things ©Netflix

Cette quatrième saison reprend six mois après les événements de la troisième, qui s'est conclue sur la bataille du centre commercial. Billy s'est sacrifié, Hopper est dans une prison russe, et Eleven a déménagé en Californie. Mais l'équipe des premières saisons va devoir se reformer pour sauver le monde d'une invasion imminente.

Attention aux horloges

Cette nouvelle bande-annonce est également ponctuée d'un détail qui a capté l'attention des fans et des journalistes. En effet, une mystérieuse horloge est présente sur ces nouvelles images, ce qui suggère que le concept de temps va jouer un rôle important au sein de l'intrigue de cette nouvelle saison. Certains fans pensent même que Stranger Things S4 pourrait aborder les concepts de voyages temporels, même si les frères Duffer, les showrunners de la série, n'ont jamais confirmé ou infirmé cette théorie.

Stranger Things ©Netflix

Lors d'une récente interview avec IGN, les frères Duffer se sont arrêtés sur la mystérieuse horloge bleue de la bande-annonce. Ross Duffer a tenté d'expliquer l'importance de cette antiquité sans trop en dévoiler, révélant que c'est un élément vraiment essentiel à l'intrigue :

Ross : C'est une partie essentielle du mystère que notre groupe d'Hawkins essaie de résoudre. Je ne veux donc pas trop en dévoiler, si ce n'est que cette horloge joue un rôle très, très important à l'avenir. Matt : Si vous voyez l'horloge, c'est mauvais signe...

Cette saison 4 devrait donc davantage être portée sur l'horreur, et notamment sur la maison abandonnée de Victor Creel (qui sera incarné par Robert Englund) au centre de ces nouvelles images. Cette dernière a été révélée pour la première fois dans la première bande-annonce de la série publiée l'année dernière. Visiblement l'horloge de cette maison, qui est le sujet de l'intervention des frères Duffer, et l'Upside Down seraient deux éléments connectés, d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous fin mai pour découvrir le dénouement de cet épais mystère...