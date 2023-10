Stranger Things : cette déclaration de Millie Bobby Brown ne fait pas l'unanimité

Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven, s'est une nouvelle fois exprimée sur la fin de "Stranger Things" mais sa déclaration ne fait pas l'unanimité auprès des fans. Certains lui reprochent de ne pas être suffisamment reconnaissante envers le show qui l'a fait connaître.

Stranger Things : la fin approche

Stranger Things, la série phénomène lancée sur Netflix en 2016, s'apprête à tirer sa révérence avec sa cinquième saison, et les fans sont en émoi. Depuis ses débuts, la série a su captiver les cœurs avec son savant mélange de suspense, de science-fiction et de nostalgie des années 80. Les frères Duffer, créateurs de la série, ont bâti un univers riche et captivant, mettant en scène les aventures surnaturelles d'un groupe d'enfants à Hawkins, une petite ville fictive de l'Indiana. Chaque saison a apporté son lot de révélations, plongeant les personnages et les téléspectateurs plus profondément dans le mystérieux "monde à l'envers".

La quatrième saison, la plus regardée à ce jour, a élevé la barre avec une ambition narrative et visuelle sans précédent, laissant les fans ébahis et impatients de découvrir la suite. La cinquième saison promet un final grandiose, avec un combat épique entre les forces de Vecna et nos héros d'Hawkins. Shawn Levy, le producteur de la série, a récemment déclaré que cette saison serait "du storytelling d'un niveau cinématographique" et "plus imposante que n'importe quel blockbuster". Ces mots, loin d'être anodins, laissent présager une conclusion à la hauteur des attentes, avec des effets spéciaux spectaculaires et des rebondissements inattendus.

Alors que la date de sortie de cette ultime saison demeure incertaine, probablement fin 2024 ou début 2025, les jeunes acteurs de la série sont fréquemment interrogés à ce sujet. Et la dernière déclaration de Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven, ne laisse pas les fans indifférents.

La déclaration de la discorde

Alors qu'elle doit sa (courte) carrière à Stranger Things, Millie Bobby Brown semble pressée de laisser le personnage d'Eleven derrière elle. Après avoir déclaré que c'était comme "quitter le lycée après le bac", la jeune comédienne a confié dans une interview donnée à Glamour Magazine (via Variety) qu'elle avait le sentiment que la série l'empêchait maintenant de s'épanouir dans d'autres projets :

Quand on est prêt, on se dit : 'C'est parti, affrontons cette dernière année de lycée. Il est temps de tourner la page' (...) Stranger Things' est très prenant en termes de tournage et cela m'empêche de me consacrer à des histoires qui me tiennent vraiment à cœur. Alors je suis prête à dire : 'Merci pour tout, et adieu.'

a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que Stranger Things lui avait donné les outils et les ressources pour devenir une meilleure actrice.

Cette déclaration est loin de faire l'unanimité auprès des fans de la série, qui estiment qu'elle n'est pas suffisamment reconnaissante envers le show qui a fait d'elle une star. Ni envers les spectateurs qui ont suivi le programme. En effet, on pourrait imaginer qu'en disant cela, elle indique que Stranger Things, ne lui tient plus suffisamment à cœur.