Stranger Things saison 5 : Millie Bobby Brown se confie sur la fin de la série

Millie Bobby Brown, qui incarne Eleven dans la série Stranger Things, s'est confiée sur la fin du show, qui arrivera lors de la saison 5. Elle a comparé cette dernière saison à la fin du lycée, et se sent prête à aborder le prochain chapitre. Ça n'est cependant pas le cas de tous les comédiens de la série Netflix.

Stranger Things saison 5 : le temps des adieux

Depuis 2016, la série Stranger Things fait les beaux jours de Netflix, s'imposant comme l'une des séries les plus populaires et reconnues à l'échelle mondiale. Après quatre saisons riches en surprises, le moment est venu pour la bande d'ados d'Hawkins de faire leurs adieux à nos écrans. Cette cinquième saison marquera la conclusion de l'histoire, et elle devra mettre un point final à la confrontation entre les jeunes héros et Vecna, le puissant antagoniste introduit dans la saison précédente.

La saison 4 s'était achevée sur un cliffhanger majeur, avec Vecna ayant réussi à plonger Hawkins dans le Monde à l'envers, et Will ressentant toujours sa présence maléfique. Ces éléments laissent présager une saison finale de Stranger Things à l'intensité renforcée, promettant un dénouement épique et émotionnel pour les fans de la série.

Les confidences de Millie Bobby Brown

Les jeunes acteurs de Stranger Things ont commencé leurs carrières dans la série, elle représente donc plus qu'une aventure professionnelle pour eux. Devoir dire adieu à ce show représente donc une étape importante pour eux, et le début d'une autre carrière.

Dans une récente interview avec Women's Wear Daily, Millie Bobby Brown, l'actrice qui incarne Eleven, a partagé ses sentiments quant à la fin imminente de Stranger Things. Elle a comparé cette étape à celle de la fin du lycée, exprimant sa préparation à clore ce chapitre pour embrasser de nouvelles opportunités et expériences :

Je crois que je suis prête. Ça a été un moment tellement important dans ma vie, mais c'est comme la dernière année de lycée. On se prépare à avoir le bac, on est heureux de ce temps passé sur les bancs de l'école, mais également prêt pour le prochain chapitre de notre vie.

D'autres membres de la distribution ont également partagé leurs réflexions sur la conclusion de la série. Gaten Matarazzo, qui joue Dustin, a avoué ressentir à la fois de l'excitation et de la crainte face à la fin de cette aventure qui a marqué leur vie professionnelle. David Harbour, interprète du Shérif Hopper, a souligné que bien que la fin soit douce-amère, il est temps pour les acteurs de poursuivre de nouveaux projets, tout en admirant le talent des créateurs, les frères Duffer.

Stranger Things saison 4 © Netflix

Sadie Sink, qui incarne Max, a par ailleurs exprimé ses émotions à l'approche de la conclusion. Lors d'une entrevue pour le Today Show, elle avait partagé que quitter la série serait à la fois "triste", "effrayant" et "horrible". Les liens forts tissés entre les acteurs au fil des années font de ce moment un mélange d'émotions intenses. Tout en gardant le secret sur le destin de son personnage, elle a révélé son implication dans le tournage, laissant entendre que Max aura encore son rôle à jouer.

La cinquième et dernière saison de Stranger Things est attendue avec impatience, marquant la fin d'une épopée qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Elle devrait arriver dans le courant de l'année 2024.