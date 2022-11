Stranger Things : premières révélations sur la saison 5

La saison 5 de "Stranger Things" sera la dernière. Elle devrait arriver sur Netflix en 2024. Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont récemment dévoilé leurs premières ambitions pour cette conclusion. Et elle promet de faire couler des larmes !

Stranger Things : la fin est proche

Diffusée sur Netflix entre mai et juillet derniers, la saison 4 de Stranger Things a déchaîné les passions. Il faut dire que ces nouveaux épisodes étaient très attendus, après avoir été repoussés en raison de la crise sanitaire. Nos jeunes héros découvraient avec effroi l'existence de Vecna, l'antagoniste le plus puissant qu'ils aient eu à affronter jusqu'à présent.

Au terme de neuf épisodes haletants et de sacrifices cruels (Eddie, si tu nous regardes...), Eleven et ses amis pensaient en avoir terminé avec Vecna. Mais ce dernier était finalement parvenu à mettre son plan à exécution et à créer une collision entre le Monde à l'envers et Hawkins. La séquence finale dévoilait alors la ville envahit par cette dimension sombre et Will sentait que Vecna était toujours vivant. De quoi augurer une saison 5 riche en émotions, d'autant qu'il s'agira de la dernière.

Premières indiscrétions sur la saison 5

La saison 5 est actuellement en cours d'écriture, et le tournage devrait débuter en 2023 pour une sortie des épisodes en 2024 (même si aucune date précise n'a encore été dévoilée). Pour plus de crédibilité vis à vis du changement physique des comédiens qui grandissent, un bond dans le futur est possible. La saison 5 pourrait donc se dérouler plusieurs années après la fin de la saison 4.

Pour nous faire patienter, on peut compter sur les frères Duffer, les créateurs de la série pour dévoiler des premiers indices sur cette saison finale très attendue. Ainsi, lors du dernier Stranger Things Day le 6 novembre, ils ont dévoilé le titre du premier épisode qui s'intitule donc The Crawl.

Ce dimanche 13 novembre, lors d'un panel de discussion organisé par Netflix (via Variety), Matt et Ross Duffer sont allés un peu plus loin, et ont révélé leurs intentions pour cette saison 5. Et elle devrait être un best-of de toutes les précédentes :

On voit la 5 comme le point culminant de toutes les saisons. Donc elle prendra un peu le meilleur de chacune. À la base, chaque saison a sa propre particularité (...) la saison 3 c'est le blockbuster estival avec des gros monstres, la 4 c'était celle de l'horreur psychologique. Nous essayons de revenir au ton du début là, celui de la saison 1. Mais les derniers épisodes seront dans l'esprit de la 4, en terme d'ambition (...)

Des drames attendus

Lors de cette discussion de 45 minutes, les frères Duffer ont également dévoilé que, lors de leur réunion de présentation de la saison 5 de Stranger Things à Netflix, des larmes avaient coulé du côté de la production. On peut donc s'attendre à devoir dire adieu à certains de nos personnages préférés. Les créateurs ont conclu en confiant que le plus important pour eux restait le traitement des arcs narratifs des personnages, et que personne ne serait laissé de côté :

La dimension surnaturelle est aussi importante que les personnages. Et nous en avons beaucoup qui sont encore en vie. Il est important pour nous de conclure leurs arcs, car pour la plupart, on suit leur évolution depuis la saison 1. C'est un équilibre à trouver, il faut à la fois conclure leurs histoires, et dévoiler les derniers secrets de la série.

Rendez-vous en 2024 pour découvrir le dénouement tant attendu de Stranger Things !