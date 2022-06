Stranger Things : un saut dans le temps pour la saison 5 ?

Si vous suivez la série Netflix "Stranger Things", il est impossible de ne pas remarquer le changement physique des jeunes acteurs, qui évoluent beaucoup plus vite que la chronologie du show. Un problème qui pourrait conduire les créateurs à envisager un saut dans le temps pour la saison 5. La dernière de la série.

Stranger Things : la saison 5 sera la dernière

Arrivée en 2016 sur Netflix, Stranger Things aura durablement marqué le monde des séries. La première partie de la saison 4 est actuellement disponible sur la plateforme, et elle bat tous les records.

STRANGER THINGS. (L to R) Eduardo Franco as Argyle, Charlie Heaton as Jonathan, Millie Bobby Brown as Eleven, Noah Schnapp as Will Byers, and Finn Wolfhard as Mike Wheeler in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Il faut dire que l'ambition des frères Duffer, créateurs du show, s'est décuplée au fil des saisons. Les nouveaux épisodes, disponibles depuis le 27 mai dernier, semblent mettre tout le monde d'accord, avec un virage nettement plus sombre et horrifique. Notamment en raison de l'arrivée du terrifiant Vecna.

Les deux derniers épisodes de la saison 4, avec une durée record pour le dernier de plus de 2h, arriveront sur Netflix le 1er juillet. Il faudra ensuite patienter pour découvrir la saison 5, qui sera la dernière. La date de tournage n'a toujours pas été dévoilée.

Un saut dans le temps inévitable ?

Les acteurs de Stranger Things grandissent plus vite que la narration de la série. La saison 4 est censée se dérouler six mois après les événements de la saison 3, pourtant, physiquement, ils apparaissent plus vieux. La faute à un tournage reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire. La saison 5 ne dérogera pas à la règle, et les frères Duffer ont déjà songé à adapter la trame à leur évolution physique.

En effet, dans une interview à TVLine, ils ont expliqué :

Idéalement, nous aurions aimé tourner les saison 4 et 5 à la suite, mais ça n'était pas possible. Nous sommes presque certains que nous ferons un saut dans le temps. Il faudra que nous en discutions avec l'ensemble des scénaristes.

La date de diffusion de Stranger Things saison 5 n'est pas encore connue.