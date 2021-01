Stranger Things S4 : le retour d'un personnage oublié annoncé en image

Les fans de "Stranger Things" doivent maudire la crise sanitaire, qui a forcé la saison 4 a prendre du retard. Le tournage a repris et une photo du plateau annonce le retour inattendu d'un personnage que l'on pensait mort depuis un moment. Ceux qui veulent préserver au maximum la surprise sont invités à ne pas découvrir la suite.

Stranger Things : la saison 4 chamboulée par la crise sanitaire

Netflix continue de créer des tubes mais Stranger Things reste toujours l'un des plus populaires, malgré une absence remarquée en ce moment. La quatrième saison aura pris un sacré retard alors qu'elle aurait pu, si tout s'était bien passé, sortir en début de cette année. La création des frères Duffer sera très attendue, avec sa troupe de jeunes acteurs qui grandit et le retour déjà si commenté de David Harbour. On avait quitté ce dernier en pensant qu'il était mort, après un sacrifice émouvant. Netflix n'a pas longtemps laissé planer le suspense en dévoilant un premier teaser qui annonçait tout simplement son retour. Étrange que la plateforme n'ait pas essayé de préserver cet élément pour nous surprendre au moment de la diffusion.

Mais on ne doute pas que d'autres révélations nous attendent lors de la prochaine salve d'épisodes. L'intrigue, encore méconnue, s'éloignera de Hawkins pour se dérouler ailleurs aux USA. Et même dans le monde, Hopper étant retenu prisonnier en Russie.

Un ancien méchant revient

Le tournage de la saison 4 a repris et une photo sur le plateau vient de dévoiler qu'un personnage un peu oublié va signer un retour. Sur le cliché ci-dessous vous pouvez voir Matthew Modine :

Matthew Modine ©Christopher Oquendo/Splashnews.com

Il incarnait le Docteur Martin Brenner, un méchant apparu dans la toute première saison. On le connaît pour avoir participé à des expériences sur Onze et nous pensions qu'un monstre lui avait réglé son compte. Stranger Things n'a plus donné de ses nouvelles, hormis au détour d'un dialogue dans la saison 2. Si vous vous souvenez bien, l'un de ses collègues racontait qu'il le savait en vie. Depuis, plus rien. Il était possible de penser que les scénaristes l'avait juste oublié mais cette réapparition photos vient prouver qu'il aura un rôle à jouer à l'avenir. Cependant, rien n'indique forcément qu'il sera encore en vie. N'excluons pas un retour par le biais de flashbacks. Avec cette exploration de ce qu'il se passe en Russie, nous devrions en apprendre plus sur l'Upside Down et sur les expériences de Brenner.

Stranger Things n'a pas encore une date officiellement annoncée pour la diffusion de la saison 4. L'optimisme nous laisse penser que nous pourrions la voir arriver avant la fin de l'année 2021.