Stranger Things saison 4 : un acteur dévoile la date de sortie initiale

Diffusée en 2019, la saison 3 de "Stranger Things" avait continué de prouver la popularité dont jouissait la série Netflix. C'est tout naturellement que l'attente est immense pour la prochaine, mais il va falloir s'armer d'un peu de patience supplémentaire pour la découvrir.

Contrairement à La Casa de Papel ou Élite - pour ne citer qu'elles -, Stranger Things n'a jamais été du genre à revenir tous les ans avec une nouvelle saison. L'un des tubes de Netflix prend toujours son temps. Dans une époque où nous sommes habitués à consommer vite et à être en permanence abreuvé, les mois qu'il faut attendre à chaque fois sont parfois un peu dur à encaisser pour certains. Aussitôt la saison 4 annoncée, on a pu voir tout un tas de spéculations sur sa possible date de diffusion. On le sait, Netflix ne divulgue jamais cette information trop en amont et attend la dernière ligne droite pour communiquer l'arrivée de ses programmes.

La saison 4 de Stranger Things pas avant 2021

Le tournage de la saison 4 avait commencé mais le coronavirus a forcé l'équipe à se mettre en pause, pour une durée indéterminée. Ce retard que prendra la production pourrait avoir un impact sur la date de lancement. On s'en doutait et David Harbour, qui reviendra en Hopper, a évoqué ce sujet lors d'un live sur son compte Instagram. De son point de vue, il y aura probablement un report. Mais le plus intéressant est qu'il dévoile quand la diffusion devait avoir lieu initialement :

Elle était supposée arriver au début de l'année prochaine. Je pense, cependant je n'ai pas d'autorité là-dessus.

Netflix voulait donc vraisemblablement débuter 2021 avec un très gros morceau. Les quelques optimistes qui espéraient que la saison 4 soit mise à notre disposition avant la fin de l'année en cours n'ont plus aucune raison d'y croire et, pire, ils devront attendre encore plus si on en croit les propos de l'acteur. La nouvelle date dépendra grandement du temps d'arrêt de la production et, par extension, de la durée nécessaire pour lutter efficacement contre la pandémie qui nous touche tous.

Nous sommes au courant maintenant, grâce à une vidéo choc qui a vendu la mèche, qu'Hopper n'est pas mort à la fin de la saison 3 et que sa libération d'une sorte de camp de travail dans l'Europe de l'est sera l'un des enjeux des prochains épisodes. Par ailleurs, la petite troupe de héros a été séparée et le Mal risque cette fois de se manifester dans d'autres lieux qu'Hawkins.