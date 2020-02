Stranger Things S4 : un personnage secondaire va prendre de l’importance

Vous avez aimé ? Partagez :

Chaque saison de « Stranger Things » ajoute son lot de nouveaux personnages pour accompagner les héros récurrents. L’un de ceux qui gravitent autour de ces derniers devrait prendre encore plus d’importance dans la prochaine en ayant une présence prononcée. ATTENTION, cet article dévoile le spoiler du récent teaser de Stranger Things saison 4 !

Les personnages principaux de Stranger Things sont attachants, c’est un fait. Mais il leur faut une galerie de figures plus secondaires pour les assister dans leurs aventures. La saison 3 a proposé des gros ajouts, avec Maya Hawke et Alec Utgoff, respectivement dans la peau de Robin et Alexei. Pour les prochains épisodes, on se doute bien que les scénaristes vont continuer avec ceux qu’on apprécie et ajouteront des recrues. L’intrigue promet cette fois de ne pas rester dans la petite ville trop étriquée d’Hawkins pour visiter d’autres contrées. On sait désormais que Jim Hopper est encore en vie, mais loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka. Également, le groupe des enfants a été séparé à la suite des événements de la saison 3, ce qui risque de donner encore plus de relief à la future intrigue – ils devraient chercher le moyen de se retrouver pour affronter une nouvelle menace.

Plus d’Erica dans la saison 4 de Stranger Things

Variety nous apprend que Priah Ferguson aura désormais un rôle récurrent après sa participation active dans la dernière aventure. Celle qui incarne Erica, la sœur de Lucas, s’est retrouvée au cœur de l’action. Nous avions pu la voir déjà dans la saison 2, sauf que son impact était très minime. Avec son caractère bien trempé, elle s’est révélée être une grande négociatrice et quelqu’un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds.

La saison 4 devrait donc continuer de l’utiliser régulièrement, au point où on peut imaginer qu’elle soit désormais une des membres de la petite bande. Cependant, on ne saurait dire encore comment Erica va être utile étant donné que le scénario reste mystérieux. Mais vous pouvez déjà vous attendre à la voir souvent dans les prochains épisodes ! En espérant que vous la portiez dans votre cœur, car on doit avouer que son tempérament peut parfois agacer, même si elle su prendre son importance vers la fin de la saison.

La saison 4 est actuellement en cours de tournage, sans qu’aucune date de sortie ne soit annoncée. Il existe de fortes chances qu’elle arrive avant la fin de cette année.