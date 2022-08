Stranger Things : Sadie Sink a dû supplier pour avoir le rôle de Max

Pour les fans de "Stranger Things" Sadie Sink reste identifiée comme l'interprète de Max Mayfield. Mais la comédienne a failli voir ce rôle lui échapper, notamment à cause de son âge.

Stranger Things saison 4, la révélation Sadie Sink

Sadie Sink a rejoint la bande de Stranger Things à partir de la saison 2. Néanmoins, on peut dire que sa popularité a véritablement explosé avec la saison 4. L'interprète de Max dans la série a été davantage mise en avant. Il faut dire que son personnage est approfondi dans ces derniers épisodes. Et cela a permis à l'actrice de livrer une belle performance, notamment dans l'épisode où elle se tient devant la tombe de son frère. Une séquence remarquée par les fans. Depuis, la comédienne semble plus que jamais attirer les projecteurs sur elle. Des vidéos d'elle plus jeune ont même été ressorties, comme celle-ci où elle apparaît pour une comédie musicale de Brodway sur les planches à seulement neuf ans !

Pas loin de rater le rôle de Max

Pourtant, la carrière de Sadie Sink aurait pu être bien différente si elle n'avait pas obtenu le rôle de Max dans Stranger Things. Et justement, il s'en est fallu de peu pour que l'actrice voie ce rôle lui échapper. Dans une interview pour Fashion Magazine, relayée par Deadline, elle explique qu'à seulement quatorze ans, elle était considérée trop âgée par la production pour pouvoir interpréter Max. La comédienne a alors supplié pour qu'on lui laisse sa chance.

Je les ai supplié encore et encore pour qu'ils me donnent plus de matériel pour que je puisse leur proposer quelque chose de nouveau.

L'actrice a clairement bien fait d'insister puisque finalement la production a décidé de lui confier le rôle. Derrière, les épisodes se sont suivis et Max est rentrée petit à petit dans le cœur des fans. À côté, Sadie Sink a pu faire ses preuves dans d'autres productions. Elle a notamment participé au film Le Château de verre (2017), dans lequel elle interprète la sœur de Brie Larson lorsqu'elle est adolescente. On la ensuite retrouvée sur Netflix dans les films Feart Street mis en ligne en 2021.