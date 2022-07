Stranger Things saison 4 : avez-vous remarqué toutes ces références au cinéma d'horreur ?

Une chose est sûre, la saison 4 de « Stranger Things » est la plus sombre et horrifique de la série. Les frères Duffer profitent de ce nouveau tour de piste pour rendre hommage à certains grands classiques de l'horreur. Voici quelques références au cinéma d'horreur qui se sont glissées dans cette saison 4.

Les Griffes de la Nuit

Freddy Krueger - Vecna

En 1985, le grand Wes Craven met en scène Freddy – Les Griffes de la Nuit. Porté par Robert Englund, le long-métrage suit un être démoniaque qui s’immisce dans les cauchemars des gens pour les assassiner. Toute la saison 4 de Stranger Things est une référence à cet immense classique du cinéma d'épouvante. En effet, Vecna partage de nombreuses similitudes avec Freddy. Comme son prédécesseur, il s’immisce dans l'inconscient de ses victimes, et les tuent dans leur esprit. La main de Vecna rappelle également les griffes de Freddy, tant ses longs doigts et ses ongles acérés sont un rappel fort du personnage de Wes Craven. Les deux personnages ont également la peau brûlée et mutilée. Enfin, le comédien Robert Englund vient faire un caméo dans cette saison 4 de Stranger Things dans le rôle de Victor Creel.

Le Silence des Agneaux

Clarice Sterling - Nancy Wheeler

Et puisqu'on parle de Robert Englund, la scène dans laquelle il apparaît est une autre référence à un classique du septième art. En effet, lorsque Nancy (Natalia Dyer) et Robin (Maya Hawke) rendent visite à Victor Creel, la mise en scène rappelle beaucoup Le Silence des Agneaux. Comme Clarice Starling qui vient visiter Hannibal, les deux jeunes femmes déambulent dans de longs couloirs et croisent la route de prisonniers surexcités derrières les barreaux. Même l'entrevue entre les deux adolescentes et Victor Creel est filmé de la même manière que le chef-d’œuvre de Jonathan Demme.

The Ring

The Ring ©Universal Pictures

En 2002, Hideo Nakata met en scène l'un des plus grands classiques du cinéma horrifique japonais. The Ring a été repris ensuite par les américains dans un remake de Gore Verbinski. Stranger Things saison 4 propose un petit clin d’œil à cette saga emblématique. En effet, comme dans les films Ring, la malédiction de Vecna dure une semaine. C'est également le laps de temps nécessaire pour que Samara emporte ses victimes. Et comme dans The Ring, les victimes de Vecna dans Stranger Things sont témoins d'hallucinations et de manifestations paranormales.

Alien

Le Xenomorphe - Le Flagelleur

Ici, la référence est plus de l'ordre du design. Souvenez-vous, dans la saison 3, les frères Duffer mettent en place le Flagelleur mental. Cette immense créature est brièvement de retour dans la saison 4 lors des flashbacks concernant Vecna. Difficile de passer à côté de la ressemblance évidente entre le Flagelleur et le Xenomorphe, l'extraterrestre mythique de la saga Alien. Tête allongée, grandes pattes inquiétantes, immense queue, les points communs sont trop évidents pour que ce soit une simple coïncidence.

Carrie, au bal du diable

Carrie - Eleven

En 1976, le grand Brian De Palma met en scène Carrie, au bal du diable. Avant d'être un classique du septième art, Carrie est le premier roman de l'immense Stephen King. La bibliographie de l'écrivain a été une grande source d'inspiration pour les frères Duffer tout au long de Stranger Things. Dans la saison 4, on peut voir une référence évidente à Carrie lorsqu'Eleven se fait persécuter par sa camarade de classe sur la piste de roller. Comme la petite Carrie, elle devient la risée de son école. Mais, comme dans Carrie, les autres élèves ne savent pas qu'Eleven possède des pouvoirs...

Poltergeist

Poltergeist - Stranger Things

En 1982, Tobe Hooper met en scène Poltergeist. Écrit et produit par Steven Spielberg, le film devient un petit classique de l'horreur américain. Dans la saison 4 de Stranger Things, les personnages utilisent une corde pour passer de notre monde au Monde à l'Envers. Une technique déjà utilisée dans Poltergeist où une corde relie également les deux univers.

Ça

Ça - Stranger Things

Dans le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things, Max se retrouve face à Vecna. Avant l'intervention d'Eleven, elle se crée un cordon de sécurité et recrée le bal de promo auquel elle avait participé avec Lucas. Sauf que rapidement, Vecna reprend le contrôle de l'esprit de Max. Le décor s'effrite, les couleurs changent, les fleurs se fanent et surtout les ballons rouges explosent et deviennent des bombes de sang. Il s'agit ainsi d'un amas de références à Ça. Dans la première adaptation du roman de Stephen King, sortie en 1990, un ballon rouge sort de l'évier et éclate en sang devant le regard horrifié de Beverly Marsh.

Halloween

Michael Myers - Max

Le masque de Michael Myers apparaît dès la saison 2 de Stranger Things lorsque Max l'utilise comme déguisement à Halloween. Le masque emblématique du méchant du film de John Carpenter est de retour dans cette saison 4. Eddie l'utilise pour voler un camping-car. Les frères Duffer en profitent même pour rendre hommage à John Carpenter en reprenant presque la musique du classique qu'est Halloween.

Scream

Ghostface - Scream ©Dimension Films

Ici, la référence est plus discrète. Mais lorsque Eddie est accusé de meurtres en série, et que les journalistes d'Hawkins commentent l'affaire en long, en large et en travers, difficile de ne pas se rappeler Scream. En 1996, Wes Craven mettait déjà en scène Ghostface qui sévissait dans la petite ville de Woodsboro. Deux petites villes, deux tueurs en série, l'idée est là.