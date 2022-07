Stranger Things saison 4 : ce petit détail sur Eddie choque les fans

Voir aussi

Stranger Things saison 4 : après Kate Bush, un autre morceau affole les compteurs

Grâce à "Stranger Things", "Running Up That Hill" de Kate Bush a eu droit à une seconde vie. Avec la diffusion des derniers épisodes de la série Netflix, et l'utilisation dedans de "Master of Puppets", c'est cette fois Metallica qui cartonne sur iTunes.