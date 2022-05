Stranger Things saison 4 : la préparation intense de Jamie Campbell Bower

Nouveau personnage de la saison 4 de "Stranger Things", l'acteur Jamie Campbell Bower livre une performance intense, notamment dans le dernier épisode. L'acteur s'est confié sur sa préparation physique et mentale. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 4 DE LA SÉRIE !

Stranger Things : une saison 4 plus sombre

Disponible depuis le vendredi 27 mai, la saison 4 de Stranger Things caracole déjà en tête des programmes les plus regardés de Netflix. Il faut dire que ces nouveaux épisodes étaient très attendus, presque trois ans après la diffusion de la saison 3.

STRANGER THINGS. (L to R) Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair and Gaten Matarazzo as Dustin Henderson in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

On retrouve avec plaisir nos jeunes héros, six mois après la bataille de Starcourt, qui a laissé des traces dans les mémoires. Ce traumatisme encore bien présent va être ravivé par l'arrivée d'un nouveau démon très coriace du nom de Vecna. Ce dernier s'en prend à des ados fragiles d'une manière extrêmement violente, en s'immisçant dans leurs esprits. Ainsi, Maxine (Sadie Sink) se trouve visée dans l'épisode 4, mais parvient à s'en sortir (merci Kate Bush).

Alors que les motivations de cette nouvelle entité démoniaque semblent floues, l'épisode 7 de la saison 4 va dévoiler des éléments de réponse. Grâce à un nouveau personnage interprété par Jamie Campbell Bower.

Attention ! La suite de l'article contient des SPOILERS sur la saison 4 de Stranger Things !

Le personnage clé de cette saison 4

Jamie Campbell Bower dans la saison 4 de Stranger Things © Netflix

Le personnage joué par Jamie Campbell Bower a une immense importance dans cette saison 4. En effet, alors qu'il semblait tout d'abord inoffensif, et même amical avec Eleven, lors des scènes se déroulant dans le passé, on apprenait avec stupéfaction qu'il était en fait un grand manipulateur. Et un dangereux individu, depuis l'enfance.

Ainsi, dans le septième épisode, on découvre qu'il possède de puissants pouvoirs de télékinésie, et que le docteur Brenner l'a recueilli lorsqu'il était enfant, après qu'il a tué ses parents, dans le but de reproduire ses facultés sur d'autres enfants. Il est le numéro 1 de la lignée dont fait partie Eleven (la numéro 11 donc).

C'est en outre lui qui a causé la mort atroce des enfants dans le laboratoire de Brenner, dont Eleven est la seule rescapée, car elle l'a directement envoyé dans le monde à l'envers, où il est devenu... Vecna.

La préparation intense de Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower interprète donc le grand méchant de la saison 4 de Stranger Things. Il passe ainsi d'un inoffensif allié d'Eleven à la plus grande menace pour Hawkins. Un rôle particulièrement dense et complexe pour l'acteur, précédemment vu dans The Mortal Instruments, ou les sagas Twilight et Harry Potter.

Vecna dans Stranger Things saison 4 © Netflix

Pour entrer dans la peau de ce grand méchant, l'acteur s'est préparé longuement, comme il l'a confié à Variety :

Pour Vecna, il y a cette noirceur très profonde. C'est son carburant (...) ça a été difficile d'aller chercher cette dimension en moi, car je ne suis pas comme ça. Je n'ai parlé à personne, à part l'équipe de Stranger Things, pendant quatre jours avant le tournage. J'ai fait des choses assez dingues. Si des gens m'ont vu marcher tout seul dans les rues d'Atlanta à 2h du matin en train de me parler à moi-même, ils comprendront. J'essayais de trouver de la colère.

Physiquement, Jamie Campbell Bower a passé sept heures et demi au maquillage par jour pour se glisser dans la peau de Vecna. Car il s'agit bien de maquillage "à 90%" comme l'a confié l'acteur. La seule chose ajoutée en post-production sont les mouvements à l'intérieur de ses "veines" lorsqu'il se déplace.

Avant de tourner les scènes de Vecna, Bower avait une demande un peu particulière pour se glisser dans la peau du personnage. Ainsi, il voulait se retrouver seul, en costume, pendant trente minutes. Une pièce spéciale lui a alors été octroyée :

Il faisait tout noir. Je m'y asseyais entre les prises (...) à la moitié du tournage, je commençais vraiment à avoir peur de Vecna (...)

Concernant le personnage d'Henry (numéro 1), il devait jongler entre la bienveillance et la manipulation. Pour rentrer dans le personnage, il s'est créé son propre univers :