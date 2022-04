Stranger Things saison 4 : le passé d'Eleven sera dévoilé promet Millie Bobby Brown

La saison 4 de "Stranger Things" sera divisée en deux parties, et la première arrivera le 27 mai sur Netflix. Très attendue de la part des fans, qui commençaient à trouver le temps long, elle devrait offrir de nombreuses réponses à des mystères encore non-résolus, dont celui sur le passé d'Eleven (Millie Bobby Brown).

Stranger Things revient bientôt

Après un retard de diffusion lié à la crise sanitaire, la saison 4 de Stranger Things arrive enfin sur Netflix ! Et pour faire durer le plaisir un peu plus longtemps, elle sera divisée en deux parties. La première sera mise en ligne le 27 mai et la deuxième le 1er juillet. Au total ce sont neuf épisodes d'une heure chacun minimum qui sont attendus.

Stranger Things saison 4 © Netflix

Cette nouvelle saison se déroulera six mois après les événements de la fin de la saison 3. Le pitch officiel :

Six mois ont passé depuis la bataille de Starcourt qui a terrorisé les habitants d'Hawkins et détruit la ville. Encore sous le coup de ce désastre, les amis de la bande sont séparés pour la première fois, et doivent également faire face aux complexités de la vie au lycée. Alors qu'ils sont au plus bas et vulnérables, une terrifiante nouvelle menace surnaturelle se manifeste. Mais si le funeste mystère qu'elle représente était résolu, les horreurs du monde à l'envers pourraient prendre fin...

Comme l'ont récemment dévoilé les frères Duffer, créateurs de la série, Stranger Things saison 4 apportera des réponses à des mystères encore non-résolus. Certaines d'entre-elles devraient être liées au passé d'Eleven (Millie Bobby Brown), dont on sait peu de choses.

Le passé d'Eleven dévoilé

Dans une interview donnée à Collider, l'interprète d'Eleven a confié que l'on découvrira des nouvelles choses sur le passé de son personnage :

Nous ne savons rien de sa petite enfance. J'avais beaucoup de questions par rapport à ça, tout comme le public. Je sais que les frères Duffer sont très forts quand il s'agit de dévoiler le passé d'un personnage. Et nous allons assister à ça cette saison.

Dans une image de la bande-annonce de la saison 4, on voyait Eleven retourner dans le laboratoire où elle était enfermée au début de la série, vêtue et coiffée de la même manière que lorsqu'elle était enfant. On peut donc imaginer qu'elle replongera dans son passé obscur à la recherche de réponses, et que ça ne sera pas une partie de plaisir.