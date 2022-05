Stranger Things saison 4 : les premiers avis sont tombés

Après près de trois ans d’attente, "Stranger Things" va enfin faire son grand retour. En attendant que les fans puissent découvrir les nouveaux épisodes de la série, des journalistes américains ont partagé leurs premiers avis sur la saison 4. Et ces avis sont très majoritairement positifs.

Le retour de Stranger Things approche à grands pas

Après une (très) longue attente, les fans de Stranger Things vont bientôt pouvoir enfin se replonger dans l’univers de la série de Matt et Ross Duffer. Suite au gros cliffhanger à la fin de la saison 3, la première partie du quatrième chapitre du show arrivera le 27 mai prochain sur Netflix. Mais quelques chanceux ont pu découvrir le premier épisode avant tout le monde.

Stranger Things © Netflix

Ainsi, certains membres de la presse américaine ont pu assister au premier épisode de la quatrième saison de Stranger Things. Netflix ne les a pas autorisés à mettre en ligne leur critique avant le 23 mai prochain. Mais les journalistes ont pu brièvement partager leurs premières impressions via les réseaux sociaux. Et la majorité a couvert ce premier épisode d’une pluie de compliments.

La meilleure saison de la série ?

Plusieurs des journalistes ayant assisté à la projection assurent que l’épisode 1 du nouveau chapitre de Stranger Things est plus sombre que les précédents. Et ils semblent penser que cette atmosphère sera présente tout au long de la nouvelle saison. Plus généralement, plusieurs journalistes pensent que cette nouvelle saison pourrait être la meilleure de la série à ce jour. Parmi eux, on peut citer Sophia Soto :

Le premier épisode de la saison 4 de Stranger Things est immédiatement plus sombre que ce que l’on a vu auparavant et j’ai adoré ça. Le show est plus mature, ce qui représente comment ces personnages et les fans ont grandi, tout en gardant les éléments qui font de cette série ce qu’elle est.

Journaliste pour TheMoviePodcast, Daniel Baptista a eu la même impression :

L’épisode 1 de la saison 4 de Stranger Things pose le décor pour la saison la plus sombre et la plus effrayante de la série. L’ambition est massive, la photographie est magnifique et les personnages – que ce soit les habituels ou les nouveaux – sont incroyables. Je suis tellement content de retourner dans ce monde.

D’autres journalistes ont même pu voir plusieurs épisodes de la nouvelle saison. Et à l’instar de Grace Randolph, qui évoque le budget démentiel de ce nouveau chapitre, ils sont tout aussi dithyrambiques :

Ils ont dépensé 30 millions de dollars par épisode et… ça se voit. C’est FANTASTIQUE. L’ULTIME, le MÉGA film des années 80, meilleur que tous les films des années 80.

Brandon Matthews va également dans ce sens :

J’ai ADORÉ la saison 4 de Stranger Things. C’est la meilleure de toutes les saisons. A+++++. Je ne peux donner mon avis que sur l’épisode 1 jusqu’au 23 mai, mais il ne faut pas le manquer. Il est tout simplement incroyable.

Avec tous ces avis positifs, les fans vont attendre la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things avec encore plus d’impatience. Heureusement, il ne reste plus que quelques semaines avant de pouvoir enfin voir la nouvelle salve d’épisode de la série phénomène.