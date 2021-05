Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile un nouveau teaser énigmatique centré sur Eleven

Netflix vient de dévoiler un nouveau teaser de la saison 4 de "Stranger Things". Après celui qui montrait Jim Hopper dans une prison, on découvre maintenant des images du passé de Eleven. Néanmoins, toujours aucune date de diffusion n'est connue...

La si attendue saison 4 de Stranger Things

Stranger Things s'est rapidement imposé comme un titre incontournable du catalogue Netflix. Avec son ambiance rétro qui rappelle les grandes heures d'Amblin, la création des frères Matt et Ross Duffer a suscité un engouement monstrueux au fil des saisons. Si depuis la saison 3, d'autres séries ont reçu un accueil sensationnel, on ne doute pas une seule seconde que les prochains épisodes de Stranger Things vont encore provoquer une hype folle. Les jeunes héros seront de retour, malgré une scission du groupe qui va permettre à l'intrigue d'explorer d'autres possibilités.

On ne sait pas encore exactement de quoi il va être question dans ce nouveau scénario. Les créateurs ont teasé le fait que la petite ville d'Hawkins ne serait plus au centre de l'intrigue et que nous découvrirons d'autres recoins Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Vous le savez sûrement déjà, Hopper (David Harbour) est coincé dans une prison en Russie après sa disparition à la fin de la saison 3. Pour le reste, on ne peut pas trop s'avancer sur les tenants et aboutissants.

Ce dont on peut être sûr, c'est que les stars Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin ou encore Winona Ryder seront toujours de la partie.

Un nouveau teaser centré sur Eleven

Retardée à cause de la pandémie, la saison 4 de Stranger Things devrait arriver en 2022. Aucune date n'est encore dévoilée par Netflix mais la plateforme nous fait un petit plaisir en diffusant un nouveau teaser. Cet aperçu se concentre sur le passé d'Eleven et montre le centre dans lequel elle a été élevée. La voix que l'on entend est celle du Docteur Martin Brenner (Matthew Modine). Nous sommes donc prévenus que cette nouvelle saison se penchera sur le passé de la jeune fille mais, hélas, on n'en voit pas encore plus sur l'intrigue principale.

Stranger Things ©Netflix

Netflix a accompagné la mise en ligne de ce teaser d'une mystérieuses description sur YouTube : "002/004". Comment l'interpréter ? Il se peut que ce soit une indication pour prévenir que quatre teasers vont sortir et que nous sommes au second. À moins que ça ne soit un indice sur la date de sortie. On vous laisse vous creuser les méninges pour percer cette énigme.