Stranger Things saison 4 : premières images du tournage

Le tournage de la saison 4 de « Stranger Things » est en train de se dérouler en ce moment à Atlanta. Plusieurs membres de la distribution ont été aperçus sur les premières photos du tournage.

Stranger Things : bientôt la saison 4

En 2016, les frères Duffer ont créé l'un des plus gros hits de Netflix : Stranger Things. Après trois saisons, la série continue d'attirer les foules et possède une base de fans extrêmement solide. Le show a également révélé quelques acteurs qui sont aujourd'hui très célèbres comme David Harbour, Finn Wolfhard ou encore évidemment Millie Bobby Brown. Pour le moment, le show se compose de trois saisons, mais une quatrième est déjà en tournage.

Le casting est de retour

Le tournage de la saison 4 est en train de se dérouler en ce moment même à Atlanta. Quelques membres du casting ont été aperçus dans leur rôle respectif. Joe Keery, Gaten Matarazzo et Sadie Sink apparaissent au côté de Maya Hawke (la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke) endimanchée dans un costume. Joe Kerry est donc de retour dans la peau d'un des personnages préférés des fans : Steve, qui semble une fois de plus jouer les nounous.

Les conséquences de l'arrêt de la production

La production de cette quatrième saison a débuté en février 2020, mais s'est évidemment interrompue à cause du confinement. Le show devait arriver à la fin de l'année, mais à cause du retard pris, la série n'a pas encore de nouvelle date de sortie. Elle devrait cependant débarquer courant 2021 puisque le tournage a repris à la fin du mois dernier.

Joe Kerry a notamment réagi, il y a quelques temps maintenant, à cette coupure involontaire :

Cela leur donne définitivement plus de temps pour écrire. Et je pense que c'est toujours une bonne chose. Je suppose qu'il y a le problème de la croissance des enfants, mais à part ça, j'imagine que les frères Duffer savent ce qu'ils font.

Le retour de SPOILER dans la saison 4

Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de cette saison 4. Mais la première bande-annonce a révélé que le shérif Hopper, autre personnage adoré du public, campé par l'inimitable David Harbour, est finalement encore bien vivant. Il semble prisonnier quelque part en Russie. On espère que le tournage ne sera pas une nouvelle fois suspendu, et que la série sera disponible dans les plus brefs délais.