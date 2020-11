Stranger Things saison 4 : Robert Englund (Freddy Krueger) annoncé au casting

La saison 4 de "Stranger Things" prend du retard à cause de la pandémie mais tient à nous étonner quand elle sortira. En plus d'une intrigue qui s'annonce plus ambitieuse que jamais, le casting accueille ainsi plusieurs recrues. Dont Robert England, inoubliable interprète de Freddy Krueger.

Une saison 4 retardée...

La saison 4 de Stranger Things n'a pas encore dévoilé quelle serait sa trame principale. On nous annonce cette fois que la petite ville d'Hawkins ne sera plus le seul théâtre des événements. On filera probablement ailleurs aux USA et également en Russie, où le pauvre Hopper se farcit un séjour dans une prison. Retardée à cause de la pandémie alors qu'elle aurait pu arriver en première partie d'année 2021, la prochaine salve d'épisodes sera encore une fois un événement majeur de Netflix. La série est devenue un hit qui fait fureur !

Beaucoup de nouveaux rejoignent Stranger Things

En plus de retrouver l'habituel casting, plusieurs nouveaux se joignent à la fête. Bloody Disgusting rapporte que Robert Englund tiendra le rôle récurrent de Victor Creel, un homme dégoûtant qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique après avoir commis des crimes dans les années 50. L'acteur qui a donné ses lettres de noblesse à Freddy Krueger dans Freddy : Les Griffes de la nuit en 184 sait comment incarner un fou, le rôle lui ira à la perfection. Superbe idée que de le convoquer dans cette série qui aime manier la pop culture et les références. On a déjà hâte de le voir en action !

Par ailleurs, le média annonce que plusieurs autres acteurs feront leur apparition dans la saison à venir. Jamie Campbell Bower sera Peter Ballard, un infirmier qui travaille dans l'hôpital psychiatrique que l'on vient de mentionner. Eduardo Franco sera Argyle, le meilleur ami de Jonathan, qui aime consommer de la drogue et qui se fait quelques billets comme livreur de pizzas. Puis il y a Joseph Quinn, qui est Eddie, un metalhead du club Hellfire dont il était question dans des précédentes images. On découvre ainsi que ce club rassemble des fans de Donjons et Dragons. Ce personnage sera très important en raison de son lien avec la menace qui va émerger dans la saison.

Pour des rôles plus secondaires, Sherman Augustus va camper le lieutenant-colonel Sullivan, Mason Dye sera Jason Carver (un beau gosse du lycée qui fait tomber les filles sous son charme), Nikola Djuricko sera Yuri (un russe amateur de mauvaises blagues) et Tom Wlaschiha sera aussi un russe, gardien dans la prison d'Hopper. Netflix a présenté avec des photos à l'envers quatre de ses recrues :