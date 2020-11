Stranger Things saison 4 : des images du tournage dévoilent un mystérieux élément

La COVID-19 a aussi perturbé les prises de vue de "Stranger Things". La série Netflix a repris la conception de sa quatrième saison et des nouvelles images du plateau nous montrent un mystérieux élément qui donne d'ailleurs son nom au premier épisode de la prochaine salve.

Retour sur le phénomène Stranger Things

Quand on démarrait la première saison de Stranger Things, il y a de ça quatre ans désormais, on ne s'attendait pas à ce que la série s'installe comme un phénomène du petit écran. Force est que constater que la sauce a pris rapidement, avec un engouement immense. Aujourd'hui, on tient l'un des plus forts cartons de Netflix et il n'a pas fini de faire parler de lui.

Petit retour en arrière, pour se souvenir que Stranger Things démarre avec l'étrange disparition de Will Byers, un soir de novembre. Ses amis vont essayer de le retrouver et découvriront que leur petite ville d'Hawkins est le théâtre d'événement surnaturels. Des événements qui coïncident avec l'apparition de Eleven (Onze en VF), une jeune fille qui semble avoir des capacités hors du commun. L'intrigue a ensuite énormément évolué, avec des monstres, des nouveaux personnages et toujours cet esprit rétro. La série a également servi à rendre célèbre des acteurs qu'on ne connaissait pas (ou peu), comme les jeunes Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Joe Keery et Gaten Matarazzo, ainsi que David Harbour.

Une saison 4 toujours en préparation

Elle aussi perturbée par la crise sanitaire, la production de la saison 4 de Stranger Things est toujours en cours. Elle avait débuté très tôt en 2020, avant de se voir stoppée dans son élan. On a récemment pu voir des photos du casting en action sur le plateau, avec rien de bien excitant à noter. Mais c'est désormais le compte Twitter officiel du show qui nous apporte des clichés et, là, il y a de la nouveauté à l'horizon ! C'est Gaten Matarazzo qui se montre dans les coulisses, portant un tee-shirt Hellfire Club. Dans une vidéo, on le voit en train de courir avec le drapeau de ce club dont on ne sait rien. Une tête de diable rouge apparaît dessus, avec des armes sur les côtés :

On ne sait pas à quoi cette association correspond mais, en tout cas, on sait qu'elle donnera son nom au tout premier épisode de la saison prochaine de Stranger Things. Nous ne devrions donc pas attendre trop longtemps avant d'en apprendre plus sur le sujet. L'hypothèse probable est que Dustin soit au sein d'un nouveau groupe qu'il a peut-être formé (ou rejoint) avec Mike, Lucas et Max - voire même avec Suzie. Car on n'oublie pas que le groupe original a été brisé dans le dernier épisode de la saison 3. Après la disparition d'Hopper, Will et Eleven ont déménagé, ce qui ampute la troupe de deux membres majeurs. Comment leur amitié pourra évoluer avec cette distance ?

Rien de concret n'est connu sur le scénario mais les frères Duffer ont promis qu'ils iront explorer d'autres endroits qu'Hawkins. Pourquoi ne pas imaginer une réunion des enfants lors d'une aventure sur la route ? Sans oublier, que loin d'eux, le pauvre Hopper croupit dans une prison glaciale en Russie (il a déjà été mis en avant dans un premier teaser). Sa libération sera l'un des principaux enjeux des prochains épisodes, qu'il ne faut hélas pas attendre avant un bon moment. Avec une production retardée, la mise en ligne ne devrait pas intervenir avant la seconde partie de l'année 2021. Frustrant, si une pandémie n'était pas passée par-là pour tout dérégler, nous aurions eu cette suite en tout début d'année prochaine.