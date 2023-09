Stranger Things saison 5 : le final s'annonce énorme, les fans sont prévenus

Que nous réserve la saison 5 de Stranger Things sur Netflix ? Le producteur du show a fait une déclaration qui donne le ton ! Les fans sont prévenus : le dernier combat face à Vecna et ses forces du mal promet d'être énorme !

Stranger Things : la fin approche

On ne présente plus Stranger Things, la série qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs depuis son lancement sur Netflix en 2016. Avec son mélange de suspense, de science-fiction et de nostalgie des années 80, elle est rapidement devenue un phénomène mondial. Les frères Duffer sont parvenus à créer un univers captivant, porté par des personnages attachants que l'on a connus enfants, et que l'on a eu plaisir à voir grandir à l'écran.

Stranger Things saison 1 © Netflix

La série a déjà connu quatre saisons épiques, chacune apportant de nouvelles révélations sur les événements étranges de la petite ville fictive de Hawkins, en Indiana, vacillant peu à peu dans le monde à l'envers. Cependant, les fans ont attendu avec impatience des nouvelles de la cinquième saison, se demandant comment les créateurs pourraient surpasser les précédentes. Pour rappel, la saison 4 de Stranger Things a été la plus regardée de la série, et l'ambition visuelle et narrative des derniers épisodes avait laissé les fans abasourdis.

La saison 5 aura la lourde tâche de conclure la série, et devrait se terminer par un combat épique entre les forces de Vecna et nos héros d'Hawkins. Et à en croire les récentes déclarations du producteur du show, Shawn Levy, ça va être grandiose.

Vous n'êtes pas prêts pour la saison 5

En effet, dans une interview accordée à Total Film, Shawn Levy, a promis que la saison 5 serait à la hauteur des attentes des fans, et même plus encore :

C'est du storytelling d'un niveau cinématographique, c'est vraiment vraiment énorme. La saison 5 de Stranger Things est plus imposante que n'importe quel blockbuster

A-t-il déclaré, prévenant ainsi les fans.

Cette déclaration laisse présager que la cinquième saison de Stranger Things offrira une expérience à grande échelle digne des plus grands blockbusters hollywoodiens. Les fans peuvent s'attendre à des rebondissements inattendus, à des effets spéciaux spectaculaires et à une conclusion épique pour cette série qui a marqué une génération.

Alors que la date de sortie de la cinquième saison de Stranger Things reste un mystère, notamment en raison de la grève des scénaristes qui sévit toujours à Hollywood, on peut l'espérer pour la fin de l'année 2024, voire début 2025. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la suite des événements.