"La saison que les fans attendaient" : Netflix balance les premières images de la fin de Stranger Things

Alors qu'il n'y a toujours pas de date de diffusion annoncée, Netflix a dévoilé les premières images de Stranger Things saison 5 ! On découvre un aperçu de l'ultime affrontement contre Vecna qui s'annonce magistral.

Netflix dévoile les premières images de Stranger Things 5

Dire que la cinquième (et ultime) saison de Stranger Things est très attendue par les fans serait un euphémisme. En effet, la série Netflix nous avait laissés bouche bée après le final dantesque de la saison 4, dans lequel l'Upside Down de Vecna avait englouti une partie de la ville d'Hawkins.

Alors que l'on pensait la menace écartée, le grand méchant apparu dans la saison 4, aidé de son armée de l'ombre, était parvenu au bout de son plan machiavélique. La saison 5 reprendra donc après ces événements, et verra l'ultime affrontement entre notre bande d'ados préférée et Vecna.

Le tournage de ces nouveaux épisodes est actuellement en cours de l'autre côté de l'Atlantique, et pour nous faire patienter, Netflix a dévoilé les premières images des coulisses. On peut retrouver l'ensemble du casting, et un premier aperçu de l'affrontement magistral qui se prépare à Hawkins :

Une dernière saison magistrale ?

Netflix n'a jamais lésiné sur les moyens avec sa série star Stranger Things. Pour cette dernière saison, encore moins. Ainsi, les frères Duffer ont annoncé la couleur : il s'agira de la saison la plus ambitieuse de la série depuis le début et chaque épisode a été imaginé comme un film.

Tous les personnages principaux seront réunis à Hawkins pour affronter la menace ensemble. La saison 5 promet de réunir les personnages pour une confrontation finale contre Vecna et les forces de l'Upside Down. Bien que la saison 4 ait révélé de nombreux aspects concernant ce fameux "monde à l'envers", la saison 5 apportera encore plus de révélations importantes sur cet univers mystérieux. Les frères Duffer ont souligné qu'il restait beaucoup à découvrir sur cet endroit sinistre et ses secrets, dont Vecna est la clé.

Will Byers sera un personnage central de cette saison. Son retour à Hawkins et son lien persistant avec Vecna joueront un rôle crucial. Will ressent en effet toujours la présence de Vecna et sait que la menace est loin d'être éliminée.

Il n'y a pas encore de date de diffusion annoncée, mais la saison finale de Stranger Things devrait arriver sur Netflix à la fin de l'année 2025.