« Nous faisons huit films » : la saison 5 de Stranger Things va être très longue

Alors que le tournage de "Stranger Things" saison 5 a débuté en début d'année, et que les fans attendent depuis longtemps le retour d'Eleven et ses compagnons, leur patience devrait être récompensée par les huit derniers épisodes qui seront particulièrement longs.

Stranger Things : la saison 5 s'annonce énorme

Lorsqu'on est fan de Stranger Things, il vaut mieux savoir rester patient. Lancée en 2016, la série Netflix ne comporte à ce jour "que" quatre saisons. Car le temps de production est long pour ce show, qui est l'un des plus populaires de la plateforme. Ainsi, deux ans s'étaient écoulés entre les saisons 2 et 3, puis trois ans entre les saisons 3 et 4. Et alors qu'une saison 5 viendra conclure la série, celle-ci se fait également attendre. Les grèves des scénaristes et des acteurs et des actrices à Hollywood avaient ralenti la production, qui a finalement pu débuter en janvier dernier. Il faudra donc attendre encore un moment avant de retrouver Eleven et les autres. D'autant que pour le grand final qui se prépare, les frères Duffer auraient encore plus d'ambitions. La preuve, avec la récente déclaration de Maya Hawke.

Natalia Dyer et Maya Hawke - Stranger Things ©Netflix

La comédienne a donné quelques détails sur la saison 5 de Stranger Things dans le podcast Podcrushed (relayé par Deadline). Consciente que le temps qui sépare les saisons est très long pour les fans, elle a d'abord plaisanté en disant que "cette série a été un peu maudite". Mais l'interprète de Robin a ensuite vendu du rêve au public en assurant qu'il y aura de quoi être rassasié avec cette dernière saison. Car les prochains épisodes seront longs, d'une durée similaire à des longs-métrages.

Nous tournons, en gros, huit films. Les épisodes sont très longs.

Quand sortira la saison 5 sur Netflix ?

Maya Hawke a continué de faire l'éloge de cette prochaine saison de Stranger Things, en assurant que les showrunners sont toujours aussi impliqués et "sérieux quant à la qualité de l'écriture". Raison pour laquelle chaque saison prend autant de temps à être écrite, puis à tourner. D'ailleurs, concernant la saison 5, le tournage devrait durer environ un an d'après Deadline. Dès lors, même si Netflix n'a pas donné de date de diffusion, les derniers épisodes ne devraient pas arriver avant 2025, éventuellement durant l'été (comme pour les saisons 1, 3 et 4).

On peut aussi imaginer que le service de streaming décide, comme pour la saison 4, d'opter pour une diffusion en deux parties. Ainsi, même si l'intégralité de la saison n'est pas entièrement terminée, les premiers épisodes pourront toujours être proposés pendant que les derniers seront encore en post-production.