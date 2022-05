Stranger Things : selon cette théorie, ce personnage serait le complice de Vecna

Et si Vecna n'agissait pas seul ? Découvrait une théorie sur le méchant de la saison 4 de "Stranger Things". ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

Stranger Things saison 4 : Vecna sème la terreur

Après les Demagorgons et le Flagelleur mental, un nouveau méchant a été introduit dans la saison 4 de Stranger Things : Vecna. Dès la fin du premier épisode, nous avons compris que ce démon était d'une grande violence, et qu'il ne laissait aucune chance à ses victimes.

Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Son modus operandi consiste à pénétrer l'esprit de sa victime pour l'entraîner dans le monde à l'envers, et aspirer son âme. Il sélectionne avec soin ses futures proies. Toutes ont vécu un traumatisme, qui les fragilise, et qui les rend ainsi plus vulnérables (sauf quand elles sont fans de Kate Bush).

Et s'il avait été aidé dans sa tâche par un personnage de Stranger Things que l'on pensait inoffensif ?

Des indices troublants

Les trois premières victimes de Vecna (Chrissy, Fred et Maxine) ont un point en commun : elles ont toutes consulté la psychologue du lycée, Mademoiselle Kelly. Et si cette dernière ne les avait pas aidées, bien au contraire ? En effet, une théorie a vu le jour sur le net (via TikTok) et met en lumière des éléments troublants concernant ce personnage.

La première fois que l'on voit Maxine dans son bureau au lycée, dans l'épisode 1, une horloge est accrochée au mur. On sait que cet objet apparaît dans les visions des victimes de Vecna, avec un tic toc vrombissant, leur indiquant que leur fin est proche. Si vous écoutez attentivement, pendant toute la séquence entre Maxine et Mlle Kelly, on entend un tic toc en fond.

Capture d'écran Stranger Things saison 4 épisode 1 © Netflix

Plus important encore, lorsque Maxine se rend chez elle pour obtenir de l'aide dans l'épisode 3, une horloge apparaît en gros plan, et de nouveau, on entend un tic toc pendant la discussion entre les deux personnages. Dans ce même épisode, on peut remarquer que Mlle Kelly porte un collier, avec un pendentif... en forme d'horloge.

Capture d'écran Stranger Things saison 4 épisode 3 © Netflix

Complice ou manipulée ?

Dès lors, on peut se demander si Mlle Kelly n'est pas la complice de Vecna, en lui indiquant quels adolescents sont les plus fragiles mentalement, et en lui livrant leurs traumatismes. En effet, qui de mieux placé que la psychologue du lycée pour jouer ce rôle ?

Mais il ne faut pas oublier que Vecna possède de très forts pouvoirs de manipulation. Il aurait donc également pu manipuler la jeune femme, et entrer dans ses pensées, au moment des sessions avec les élèves.

Nous devrions avoir des réponses dans les épisodes 8 et 9 de la saison 4 de Stranger Things, qui arriveront sur Netflix le 1er juillet.