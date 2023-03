Stranger Things The First Shadow : le préquel que personne n'attendait

Retour où tout a commencé dans le préquel de Stranger Things intitulé "The First Shadow" qui se déroulera en 1959. Mais il ne sera pas visible sur Netflix... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce projet excitant.

Stranger Things : la série s'étend

Arrivée en 2016 sur Netflix, la série Stranger Things est rapidement devenue un véritable phénomène dans le monde. La saison 4, diffusée l'été dernier a même battu des records d'audience. Le dernier épisode riche en rebondissements laissait en outre entrevoir une saison 5 dantesque. Car nous le savons depuis déjà quelques temps, la cinquième saison de la série sera la dernière. Mais pas question pour Netflix de laisser pour autant filer sa poule aux oeufs d'or. Comme l'a fait HBO avec Game of Thrones, l'univers imaginé par les frères Duffer continuera de s'étendre, même après la fin de la série.

Eleven (Millie Bobby Brown) - Stranger Things © Netflix

En effet, après la fin de l'arc narratif entourant Eleven et ses amis, le monde à l'envers dévoilera de nouveaux secrets. Plusieurs spin-off devraient voir le jour, dont un qui se déroulera en parallèle de la saison 5, comme l'avait dévoilé les frères Duffer.

Un projet surprenant annoncé

Mais c'est un autre projet concernant Stranger Things qui a retenu notre attention. Ainsi, les créateurs de la série ont annoncé l'arrivée prochaine d'un préquel se déroulant à Hawkins, en 1959. Baptisé The First Shadow, il ne sera pas disponible sur Netflix mais sera visible en live, sur les planches de Londres. En effet, il s'agit d'une pièce de théâtre imaginée par les frères Duffer. L'intrigue se déroulera avant qu'Hawkins ne bascule dans le monde à l'envers.

Le synopsis a été dévoilé et présente des personnages bien connus des fans de la série :

Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la soeur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut simplement obtenir son diplôme et sortir de cette ville. Lorsqu'un nouvel étudiant, Henry Creel, arrive, sa famille se rend compte qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une portée très longue.

Créée par une équipe créative multi-récompensée, qui transporte la narration théâtrale et l'art de la scène vers une nouvelle dimension, cette nouvelle aventure captivante vous ramènera au tout début de l'histoire de Stranger Things et pourrait contenir la clé de la fin.

Si vous vous souvenez, Henry Creel n'est autre que Vecna, qui s'est transformé lorsqu'Eleven l'a envoyé dans le Monde à l'envers. On pourrait donc apprendre de nouvelles choses sur ce mystérieux personnage, qui a plongé toute une ville dans le chaos.

Comme dévoile dans la vidéo ci-dessus, la pièce arrivera à Londres à la fin de l'année 2023, avant l'arrivée de la saison 5 de Stranger Things en 2024.