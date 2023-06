Stranger Things : une actrice iconique rejoint le casting de la saison 5

Après Winona Ryder, Matthew Modine ou encore Robert Englund, les producteurs de "Stranger Things" font appel à un autre visage emblématique des années 1980. Interprète de la légendaire Sarah Connor dans la saga "Terminator", Linda Hamilton rejoint le casting de la cinquième et dernière saison.

Linda Hamilton rejoint la distribution de Stranger Things

Hommage revendiqué à de nombreux films américains cultes de la fin des années 1970 et surtout de la décennie suivante, qu'il s'agisse d'E.T. l'extra-terrestre, Les Goonies, Conan le barbare, Halloween ou encore S.O.S. Fantômes, Strangers Things a fait appel à de nombreux acteurs emblématiques de cette époque.

Outre Winona Ryder (Beetlejuice) qui incarne Joyce Byers, l'un des personnages principaux, Sean Astin (Les Goonies), Matthew Modine (Full Metal Jacket), Cary Elwes (Princess Bride), Paul Reiser (Aliens, le retour) et Robert Englund (Les Griffes de la nuit) ont eu des rôles plus ou moins conséquents dans le programme créé par les frères Duffer et estampillé Netflix. La production a désormais décidé d'engager un visage de la saga Terminator, et pas des moindres.

Sarah Connor (Linda Hamilton) - Terminator 2 : Le Jugement dernier ©STUDIOCANAL

Lors de l'événement TUDUM organisé au Brésil ce samedi 17 et ce dimanche 18 juin 2023, le géant du streaming a annoncé que la grande Linda Hamilton sera au casting de la cinquième et dernière saison, mise en pause en raison de la grève des scénaristes. La comédienne est évidemment connue pour avoir incarné Sarah Connor dans la franchise Terminator, mais aussi pour ses rôles dans Les Démons du maïs, Sans issue, la série La Belle et la Bête ou encore Le Pic de Dante. Pour le moment, aucun détail n'a été donné sur son personnage.

Le tournage de la saison 5 de Stranger Things, censée proposer des adieux poignants, n'a pas encore débuté. Cette conclusion ne dispose pas non plus d'une date de diffusion.