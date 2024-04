Enquête sur un meurtre à Singapour, cette prochaine série Canal+ qu'il ne faudra pas rater

Canal+ a lancé le tournage de "Sud-est", une prochaine série française qui se déroulera à Singapour autour d'une affaire de meurtre. Une série portée par Nailia Harzoune.

Nailia Harzoune star de la prochaine Création Originale de Canal+

On peut le dire, les Créations Originales de Canal+ sont de très grande qualité en ce moment. Ces derniers mois, on a notamment pu voir sur la chaîne cryptée BRI, D'argent et de sang ou encore La Fièvre. Ajoutons à cela 66-5, qui n'a malheureusement pas obtenu un succès suffisant pour être renouvelée pour une saison 2. Ce qui ne va pas empêcher Danielle Arbid, la co-créatrice d show, de continuer de collaborer avec Canal+. La chaîne a en effet annoncé via un communiqué de presse le début de tournage d'une prochaine série titrée Sud-est, et dont Danielle Arbid assurera la réalisation.

La réalisatrice n'est pas la seule rescapée de 66-5 puisqu'elle dirigera dans Sud-est Nailia Harzoune, qui tiendra cette fois le rôle principale. Seulement le décor va bien changer puisque le show nous emmènera du côté de Singapour. Canal+ précise que la série va explorer l’envers du décor, glamour et flamboyant, de la vie des résidents français à Singapour à travers une enquête sur un meurtre. Pour plus de détails, voici le synopsis officiel :

À Singapour, cité ultramoderne où les buildings côtoient la mangrove, Justine et Simon débarquent avec leur fille pour prendre un nouveau départ. Nouveau job, nouvelle vie et nouvelle dynamique pour leur couple. Dans la petite communauté uniformisée des résidents français, Élisa Delestré fait office d’ovni. Torturée et fantasque, c’est un esprit libre qui séduit instantanément Justine. Le meurtre soudain de cette nouvelle amie bouleverse Justine et la communauté. Les secrets, les mensonges et les trahisons vont secouer l'univers policé des Français de Singapour. Le vernis se craquelle. Ce qui n'échappera pas à Adam Wong, l’inspecteur en charge du dossier.

Un beau casting pour Sud-est

Une affaire de meurtre qu'il faudra résoudre en 6 épisodes de 52 minutes, imaginés par la créatrice Elsa Marpeau (Murder Party). Outre Nailia Harzoune, seront présents au casting Soji Arai, India Hair, Ariane Labed, Cédric Kahn, Pierre-Yves Cardinal, Florence Loiret Caille, Léo Dussollier, Dany Verissimo-Petit ou encore Hippolyte Girardot. Du beau monde donc, avec plusieurs habitués des productions de Canal+, ce qui donne déjà envie de s'intéresser à Sud-est. On ne sait pas encore quand la série sera diffusée sur Canal+. Mais étant donné que le tournage, qui se déroulera à Singapour, mais aussi en Thaïlande en Espagne et en France, vient de débuter et pour une durée de 4 mois, on peut s'attendre à ce que le show arrive en 2025. À voir si la saison 2 de BRI, également en tournage, arrivera avant ou après ce nouveau programme.