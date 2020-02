Supergirl épisode 100 : changement de dynamique entre Kara et Lena

Vous avez aimé ? Partagez :

Elle fait partie de l’intrigue de la saison 5 de « Supergirl », on parle évidemment de la « querelle » entre Kara et Lena Luthor. Or, l’épisode 100 de la série vient, une fois de plus, de changer la relation entre les deux protagonistes. Pour le mieux ? C’est ce que l’on va voir !

Dans It’s a Super Life, le 100e épisode de Supergirl, dont on vous a dévoilé tout ce que l’on savait avant sa diffusion, Kara est confrontée aux erreurs qu’elle a commises concernant Lena. M. Mxyzptlk lui offre alors une chance de remonter le temps et d’avouer son identité secrète à son amie. Évidemment, cela ne s’est pas passé comme prévu, mais cela a permis à Kara d’avancer et de prendre une décision. Arriva donc ce que l’on attendait depuis plusieurs épisodes maintenant : une discussion franche entre les deux.

Faire face aux conséquences

Rappelez-vous, si Kara a bien tenté plusieurs fois d’avouer la vérité à son amie, elle finit par le faire au début de la saison 5. Comme on s’y attendait, ce fut la trahison de trop pour Lena. Pour le moment, la jeune femme a donc décidé de couper les ponts avec tous ses amis. Elle préfère même travailler avec son super-vilain de frère Lex, plutôt que de pardonner à Kara.

L’épisode 100 nous montre donc qu’après de multiples tentatives afin de changer le passé, Kara se rend compte que peu importe quand elle dira la vérité, il y aura toujours des conséquences. D’ailleurs certaines plus grosses que d’autres, comme le passage où Lena devient une véritable méchante dictatrice. Supergirl réalise donc qu’elle ne peut plus ignorer les erreurs qu’elle a fait et qu’elle va simplement devoir apprendre à vivre avec.

La super-héroïne décide alors de trouver Lena et de lui faire part de sa décision. Kara va arrêter de se blâmer pour ses erreurs. Elle ne va plus demander à Lena de la pardonner ou de stopper le projet sur lequel elle travaille pour Lex. Tout cela n’arrivera que si Lena le décide par elle-même. Elle avertit cependant son ancienne amie qu’à partir de maintenant, celle-ci est responsable de ses propres actions. Si elle décide de pardonner Kara, la jeune héroïne sera la première à lui ouvrir les bras. Par contre si Lena continue de travailler pour Lex, Supergirl fera tout son possible pour les arrêter et la traitera comme la super-vilaine qu’elle est en train de devenir.

Enfin un changement de dynamique

L’épisode 100 annonce donc un changement dans la relation entre Kara et Lena, et c’est tant mieux ! D’ailleurs, les showrunners Jessica Queller et Robert Rovner sont d’accord avec nous. Pour eux, c’était une étape nécessaire. Qui sait, cela mènera peut-être vers une réconciliation entre les deux antagonistes. Queller a également ajouté à CBR que :

Kara a fait des erreurs et elle regrette comment elle a géré les choses. Mais Lena a aussi fait des erreurs. Ce qu’il faut retenir, c’est que tout n’est pas blanc ou noir, il y a beaucoup de nuances de gris.

Exit donc la Kara apitoyée qui ne pense qu’à s’excuser, mais aussi la Lena se présentant comme une perpétuelle victime. La balle est maintenant dans le camp de Lena Luthor, et on a hâte de savoir comme celle-ci va réagir. Réponse dès la semaine prochaine.