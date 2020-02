Supergirl saison 5 : tout ce que l’on sait sur l’épisode 100

Vous avez aimé ? Partagez :

S’il y a bien quelque chose que l’on peut affirmer, c’est que la Team Supergirl va devoir faire face à de nombreux changements pour le centième épisode de la série, diffusé le 23 février aux Etats-Unis.

100 épisodes déjà ! Il faut dire que le temps est passé bien vite depuis les débuts un peu mitigés de Supergirl. La kryptonienne a rejoint la CW, l’Arrowverse, s’est fait de « super »-amis, a sauvé plusieurs fois National City et même le multivers, et a fini par obtenir un pantalon au lieu d’une jupe pour son costume de super-héroïne. Or, si la saison 5 de Supergirl a été marquée par le départ de l’acteur interprétant James Olsen et par Crisis on Infinite Earths, il semblerait que le centième épisode du show nous fasse tout autant palpiter, trépigner, rire ou encore être nostalgiques. Prêts à découvrir toutes les infos concernant cet épique épisode 100 ?

Un épisode haut en couleur

Après tout, le centième épisode de Supergirl, qui sera en fait le 13ème de la saison 5, sera marqué par le retour notamment de Mr Mxyzptlk (Thomas Lennon). Dans l’épisode intitulé It’s a Super Life, une référence à It’s a Wonderful Life, l’étonnant antagoniste fera une proposition à Kara : si elle pouvait remonter le temps et dire à Lena (Katie McGrath) son secret avant Lex, est-ce que les choses se seraient passées différemment ? Kara va donc devoir décider si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena. Prêts à faire un tour sur Memory Lane avec Supergirl ? On vous dévoile pour cela en une de l’article le trailer promo !

D’autres retours prévus pour l’épisode 100

Bonne nouvelle également, l’épisode va pouvoir compter sur de nombreux retours, au moins durant 42 minutes. Mon-El sera donc bien présent, tout comme Kelly Olsen (Azie Tesfai), l’amoureuse d’Alex. Mais ce n’est pas tout ! Alors que Winn a fait ses adieux lors de l’épisode 12, celui-ci est encore là pour l’épisode 100. Enfin, Odette Annable et Sam Witwer reprendront respectivement leurs rôles. Prêts à retrouver Samantha Arias (alias Reign) et Ben Lockwood (alias Agent Liberty) ? Reste à savoir, si ceux-ci seront aussi méchants que dans les saisons précédentes. Peut-être qu’Alex devra reprendre son poste au DEO (elle vient de démissionner et Brainy est le nouveau directeur) afin d’aider Supergirl à vaincre ces menaces. Réponse le 23 février (aux États-Unis) !