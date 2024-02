"40 ou 50 scènes de sexe repoussant les limites", cette série Netflix va faire du bruit

Netflix dévoilera le 6 mars la série "Supersex" consacrée à la vie de Rocco Siffredi. Un programme qui s'annonce sulfureux, mais on nous promet que les nombreuses scènes de sexe ne seront pas là uniquement pour attirer le public.

Supersex arrive bientôt sur Netflix

Netflix a l'habitude de sortir des programmes qui font réagir les abonnés. C'est souvent le cas avec des films ou de séries sulfureux, pas forcément de grande qualité (voir le succès de 365 jours). Et la plateforme étant désormais présente dans tellement de foyers du monde entier, le moindre carton est surveillé, analysé et commenté. Dès lors, voyant le service de streaming se lancer dans une série consacrée à Rocco Siffredi, probablement l'acteur porno le plus connu au monde, on pouvait déjà supposer du résultat.

Titrée Supersex, la mini-série se composera de sept épisodes visant à raconter (sous la forme d'une fiction) le parcours de l'homme crédité sur pas moins de 1500 films X. Une création de Francesca Manieri, décrite par Variety comme une militante féministe, et qui a d'abord hésité à rejoindre ce projet proposé par le producteur Lorenzo Mieli. La scénariste a ensuite estimé que c'était l'occasion pour elle "de plonger au cœur de la masculinité - avec tous ses dysfonctionnements et sa toxicité potentielle".

Supersex ©Netflix

D'après le long portrait de la série fait par le média américain, Francesca Manieri présente Supersex comme une œuvre hybride, entre mélodrame et histoire de passage à l'âge adulte. Une série qui visera à déconstruire "les limites d'un type de masculinité toxique".

Une représentation sans pudeur de la vie de Rocco Siffredi

Cependant, difficile d'aborder la vie de Rocco Siffredi en restant prude. Et la bande-annonce de Supersex a donné le ton. Alessandro Borghi (excellent dans Les Huit montagnes), qui a été choisi pour incarner l'acteur porno, a ainsi confirmé que la série irait loin. D'après lui, le show comporterait "environ 40 ou 50 scènes de sexe repoussant les limites", dont "certaines plus intenses que d'autres". 40 séquences réparties sur seulement sept épisodes, cela paraît beaucoup. Vraiment beaucoup ! Cependant, le comédien a tenu à justifier l'utilisation de ces passages.

Chaque scène qui a trait au sexe, au porno, implique toujours une nouvelle tournure narrative pour le personnage. Ce n'est jamais parce qu'à ce stade du récit, il fallait ajouter du sexe pour le public.

Outre le travail de Rocco Siffredi dans l'industrie pornographique, Supersex devrait aborder sa jeunesse, son rapport à la sexualité et son rapport aux femmes. Parmi elles, on retrouvera la star du X Moana Pozzi, morte le 15 septembre 1994 à 33 ans, et incarnée dans la série par Gaia Messerklinger. Alessandro Borghi, la comédienne et d'autres interprètes ont donc tourné beaucoup de scènes de sexe. Pour s'assurer d'un bon déroulé, la production a eu recours à une coordinatrice d'intimité, Luisa Lazzaro. Cette dernière aurait aidé à insuffler une ambiance détendue au fil des semaines.

C'est drôle parce que les premières semaines, nous étions tous un peu inquiets. Et puis la troisième semaine, nous restions là, nus, à regarder des scènes sur le moniteur. Donc quelque chose a dû fonctionner.

En plus de Gaia Messerklinger, le casting féminin se compose notamment de Jasmine Trinca, Jade Pedri (Parallèles) et Linda Caridi (Dernière nuit à Milan). La série Supersex sera disponible sur Netflix à partir du 6 mars.