Supersex : un premier trailer sexy pour la série Netflix sur Rocco Siffredi

La série Netflix "Supersex", qui raconte avec des libertés la vie de l'acteur pornographique Rocco Siffredi, de son enfance à son accession au statut d'icône planétaire, se dévoile dans un premier trailer sulfureux.

La série biopic sur Rocco Siffredi se dévoile

Il est la plus grande star masculine de l'histoire de l'industrie pornographique, et il a maintenant sa série biopic : Rocco Siffredi. En effet, on pourra découvrir prochainement sur Netflix la série limitée Supersex, qui racontera librement en 7 épisodes le destin de l'acteur, réalisateur et producteur de films pornographiques italien. Une première bande-annonce a été dévoilée (en tête d'article), et indique d'emblée qu'il faut se préparer à un spectacle sexy et sulfureux.

Supersex ©Netflix

Évidemment, le sujet de Supersex a un fort pouvoir d'attraction. L'industrie pornographique, par sa nature, est entourée d'un halo de mystère, de fantasmes, de pratiques douteuses et criminelles, et de bien trop de soufre pour être considérée comme un objet d'étude anodin. Ainsi, comme le trailer le dit, si on connaît bien le nom d'une de ses plus grandes stars, l'italien Rocco Siffredi, on connaît moins son destin, sa motivation, les détails du parcours qui a fait du jeune garçon des Pouilles, qui aurait pu entrer en religion, l'icône masculine au plus de 1500 films X.

Supersex ©Netflix

Du sexe et de la fiction

Quelques photos avaient été auparavant mises en ligne, où l'on pouvait déjà découvrir l'acteur Alessandro Borghi dans le rôle de Rocco Siffredi. Celui-ci a déclaré que, pour les besoins de la série, il avait tourné 50 scènes de sexe en 95 jours.

Il y aura donc beaucoup de séquences chaudes mais, avec ces nouvelles images, on comprend que l'angle ne se réduira pas à la seule dimension "artistique" de l'acteur, mais que Supersex s'intéressera à des aspects plus sombres, plus violents et plus intimes du destin de Rocco Siffredi. Il faut noter que le vrai et le faux vont se mêler, puisque Rocco Siffredi avait lui-même déclaré en septembre 2022 :

Cette histoire magnifique est inspirée de ma vie, mais n'est pas ma vie. Tout ce que vous verrez dans Supersex trouve son origine en moi, mais la scénariste a aussi mis beaucoup d'elle-même.

Supersex arrive le 6 mars 2024 sur Netflix.