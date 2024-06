SupraCell : c'est quoi cette nouvelle série qui cartonne sur Netflix ?

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur "SupraCell", la nouvelle série super-héroïque qui cartonne déjà sur Netflix, seulement 24h après son arrivée. Elle se distingue des autres séries du genre par son approche plus sociale et terre-à-terre.

SupraCell : de quoi parle la nouvelle série Netflix ?

Après le carton de la saison 4 de The Boys sur Prime Video, c'est une nouvelle série super-héroïque qui vient de débarquer sur Netflix : SupraCell. Cette série dramatique en six épisodes créée par Rapman suit un groupe de personnes ordinaires du sud de Londres qui découvrent qu'elles possèdent des super-pouvoirs.

L'intrigue raconte l'histoire de cinq Londoniens noirs qui développent soudainement des super-pouvoirs sans lien apparent entre eux, à l'exception de leur origine commune. Le protagoniste principal, Michael Lasaki (interprété par Tosin Cole), est un livreur vivant une vie tranquille avec une maison et une voiture de rêve, prêt à se marier avec sa petite amie Dionne (jouée par Adelayo Adedayo).

Cependant, son monde bascule lorsqu'il voyage accidentellement dans le futur et découvre un destin tragique pour Dionne. Michael doit alors rassembler d'autres personnes dotées de super-pouvoirs pour tenter de changer ce sombre avenir. Ces personnages doivent naviguer à travers leurs nouvelles capacités tout en affrontant des défis personnels et sociaux. Parmi le casting, on retrouve également Adelayo Adedayo, Eddie Marsan et Yasmin Monet Prince.

Déjà dans le Top 10 sur Netflix France

Disponible sur Netflix France et dans le monde depuis ce 27 juin, SupraCell s'est déjà frayée un chemin dans les séries les plus visionnées de la plateforme. Ainsi, elle est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, à la deuxième place du Top 10 de Netflix France. Elle s'est même offert le luxe de passer devant la saison 3 de La Chronique des Bridgerton.

Contrairement aux séries de super-héros traditionnelles, les personnages de Supracell ne se précipitent pas pour enfiler des costumes et sauver le monde, mais utilisent leurs pouvoirs pour améliorer leur propre vie et celle de leurs proches.

Rapman a exprimé son désir de montrer des personnages avec lesquels le public peut réellement s'identifier, en déclarant : « Si j'avais des pouvoirs, ma première pensée ne serait pas d'acheter un costume en spandex. Je penserais à comment utiliser mes pouvoirs pour mettre ma famille dans une meilleure position » (Den of Geek, 2024).

Rapman est le premier créateur noir à écrire et diriger sa propre série pour Netflix UK. L'équipe de production a également utilisé une technologie de caméra innovante pour mettre en valeur les peaux noires de manière optimale.