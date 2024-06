Malgré des avis très négatifs, la saison 4 de The Boys fait un carton sur Prime Video

Le retour de "The Boys" est un succès pour Prime Video. Après quatre jours, les audiences de la saison 4 sont impressionnantes. De quoi rassurer après des avis négatifs du public américain.

The Boys saison 4 : un retour qui ne plait pas à tout le monde

Deux ans après une saison 3 explosive, The Boys est enfin de retour avec de nouveaux épisodes, mis en ligne sur Prime Video depuis le 13 juin. La plateforme de streaming a proposé à ses abonnés les trois premiers épisodes de la saison 4, avant de passer à une diffusion classique d'un épisode par semaine. Suffisant pour se faire une idée de la suite des aventures de Butcher, toujours désireux de faire tomber Homelander et les "super-héros" qui l'accompagnent. Ou plus globalement Vaught, l'entreprise derrière tout ça.

Comme on vous l'expliquait dans notre avis sur ce début de saison, Eric Kripke a décidé d'insister davantage sur des thématiques politiques, mettant ainsi un peu de côté l'aspect fun et irrévérencieux. Ce qui ne veut pas dire que ce nouveau chapitre n'aura pas encore de grands moments délirants, sanglants ou complètement fous. De ce que nous avons pu voir des épisodes suivants, on peut vous confirmer encore de grands moments imaginés par les scénaristes de The Boys - notamment une scène impliquant des poules et des moutons...

Mais alors que The Boys fait plus que jamais écho avec l'actualité aux États-Unis, mettant en scène un camp populiste et conspirationniste, cette approche n'a visiblement pas plu à une partie du public. Pour le moment, la saison 4 affiche le pire score de la série sur Rotten Tomatoes. Du moins, du côté du public. Si les trois premières saisons ont actuellement 75%, 83% et 75% d'avis positifs, cette quatrième saison n'en a pour le moment que 50%. À croire que les Américains n'avaient jusqu'à présent pas bien compris de quoi parler réellement le show. Car du côté de la presse, les avis restent très positifs (95%).

Top 5 des saisons les plus regardées après 4j

Malgré ces retours négatifs, Prime Video ne devrait pas trop s'en inquiéter étant donné les scores d'audience de cette saison 4. Comme le relaie Deadline, les chiffres du service de streaming sont en hausse par rapport à la saison précédente. En prenant les quatre premiers jours suivant le lancement du show, le nombre total de spectateurs a augmenté de 21%. Ce qui a permis de placer la saison 4 de The Boys dans le top 5 des saisons les plus regardées sur Prime Video au cours des quatre premiers jours. Mieux encore, en prenant uniquement les nouvelles saisons, il s'agit du deuxième plus gros score au cours des premiers jours, juste derrière la saison 2 de Reacher.

L'avantage pour Prime Video est que 60% de l'audience de The Boys se trouverait hors des États-Unis. Raison pour laquelle les avis négatifs du public américain n'est pas si représentatif du succès de la série. Dans tous les cas, le service de streaming devrait être rassuré pour la suite puisqu'une saison 5, qui sera la dernière, est déjà prévue. En parallèle, une saison 2 du spin-off Gen V a été commandée, et une nouvelle série dérivée est actuellement en développement.

The Boys est à suivre sur Prime Video.

